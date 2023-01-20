中央制訂的「愛國者治港」，原則要貫徹落實到香港整個管治架構，包括行政、立法、司法、政府法定機構及上層建築各領域。「愛國者治港」的原則，正在有條不紊的落實展開，然而司法領域「春風不度玉門關」，號稱「司法獨立」，針插不入，水潑不進，「愛國者治港」不得其門而入，一直是港英時代的原裝原味，盤據着港英餘孽的深厚力量，散發着殖民管治文化的濃重氣味。

從整個架構來看，司法系統成為中央全面管治權的最大短板，《港區國安法》的最大短板，「愛國者治港」的最大短板，香港司法成為中央要修補上述三大短板的「法外之地」！對此，香港司法界一直很牛，抱團很緊，防範甚嚴，以為中央和港人無奈其何。他們有「司法獨立」的金鐘罩，有港英建構留下的制度和「清一色」人事，「森嚴壁壘」、「眾志成城」。然而，這種狀況不可能永遠下去，中央全面管治權、「愛國者治港」原則要貫徹落實，《港區國安法》要準確實施，這種狀況必須「打破」。

要打破，就要從「人」入手、從教育「人」的思想入手，「愛國者」稀缺就要多培養，愛國思想、國家意識不足，就要加強這方面的思想工作、教育工作，考核上崗。一個法律工作者，必須是愛國者、必須是有正確政治立場和思想觀念的愛國者，這是任何國家及司法制度都要對法律工作者的基本要求。對此，中央和特區政府要開宗明義的講，要堅定明確、毫不含糊的提出要求，建立制度，立下規矩。

很長一段時間，中央不這樣講和要求，是擔心會影響香港的「司法獨立」，擔心被人視為「政治干預司法」，香港司法中人正是抓住了這點抗拒中央管治權、抗拒《港區國安法》、抗拒「愛國者治港」。事實上，所謂「司法獨立」有嚴格定義和邊界，不可濫用、不可有悖國家憲制和利益，更不能成為某些人犯上、維護既得利益的武器。