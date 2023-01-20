俄烏戰爭打到現在，交戰雙方固然師老兵疲，觀眾也不耐煩了。歐洲最新民調顯示，48%歐洲人贊成俄羅斯和烏克蘭早日結束衝突，即使烏克蘭須割讓領土；僅32%受訪者反對犧牲烏克蘭達成和平。這項調查也許不夠全面，但愈來愈多歐洲人厭戰是不爭的事實。只要看看英法等地罷工潮一浪高於一浪，就知道許多民眾忍無可忍，只有那班唯恐天下不亂的政客還在繼續撥火，壓根兒不想見到俄烏停戰。

英國外相祈湛明在華盛頓與美國國務卿布林肯會面時揚言，西方需增加對烏克蘭的軍事援助，確保俄烏戰事不會變成血腥、如同第一次世界大戰般的磨損僵局。他並自賣自誇，指英國在援烏方面走在前端，敦促美國、德國等向烏軍提供新坦克或其他先進武器。實際上，英國本身問題多多，內外交困，政客們無心給自己治病，反而拿「援烏走在前端」來炫耀，叫備受通脹和能源危機煎熬的英國民眾情何以堪？

正是因為西方無良政客不斷撥火，軍援逐漸升級，俄烏戰爭才會沒完沒了，愈來愈激烈和血腥。烏克蘭戲子總統澤連斯基早前親自出訪華盛頓，表明願意繼續為美國衝鋒陷陣，美國當然歡迎，立即送上新一輪軍援，包括愛國者導彈，據說另一批數量更大的軍援也即將落實。戲子總統為此沾沾自喜，殊不知出來行遲早要還，烏克蘭今年需要償還179億美元債務，其中大部分是支付國債利息和本金，說明美西方的援助並非白送，相當一部分是需要償還的。拿甚麼還？烏克蘭已經成為一片廢墟，主要經濟活動幾乎完全停頓，可謂一無所有，將來大概只能出賣自然資源來還債。

烏克蘭第一夫人奧廖娜日前率團到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，呼籲各國領袖發揮影響力，協助結束俄烏戰事，據說她還將澤連斯基的信件轉交中國領導人，信中列有結束戰事的建議。其實她應該先勸勸自己的丈夫，讓他冷靜下來，如果他執迷不悟，一定要將國家帶上毀滅之途，各國領袖發揮影響力又有甚麼用？

最荒唐的是，烏克蘭明明沒有能力與俄羅斯對抗，戲子總統還不斷口出狂言，甚至以世界領導者自居，簡直不自量力。他以為有美西方支持就可以打敗俄羅斯，顯然是太天真，俄羅斯絕不會認輸，萬一被逼急了，烏克蘭注定灰飛煙滅。