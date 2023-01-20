跟許多香港人一樣，筆者很愛到日本旅行，然而一場疫情，香港近乎封關3年，久未訪日矣。最近又收到一家位於原宿的時裝店電郵通知，該店今個月執笠。這已是筆者這數年來收到第N個當地商店結業通知，反映日本經濟一直沒有起色，消費市道愈來愈差。本來，中國重新開放門戶，正好引來大批中國豪客到日本爆買，但日本首相岸田文雄的反華取態，致使當地旅遊業、零售業只能眼睜睜看着肥水流向別人田。

日本傳媒指出，疫情前的2019年，中國旅客佔日本總體旅客人數逾五成，但今年估計只餘一成。最近日本甚至祭出中國旅客年收入必須達到1,000萬日圓方會批出簽證，擺明趕客。不過，日本趕客趕得不亦樂乎之際，許多國家都對中國旅客伸出友誼之手，東南亞諸國尤其歡迎中國旅客入境觀光。

泰國派出副總理在機場舉橫幅送紀念品歡迎首批中國旅客到訪；新加坡衞生官員表明不會對中國旅客採取差別檢疫安排，一視同仁歡迎他們入境；馬來西亞、柬埔寨亦有類似的善意措施；就連五眼聯盟之一的新西蘭亦特別為街道張燈結綵，迎合中國人過春節。澳洲更不必說，換了總理之後，整個國家彷彿變了樣。商界非常渴望中國撤銷對澳洲的貿易制裁，龍蝦、紅酒有望重新進入中國，兩國關係全面回暖。

反觀日本以及南韓，跟着美國反華反到走火入魔，一旦激起中國人的民族情緒，將來要改善關係將十分困難。日本固然有大量商店排住隊執笠，南韓同樣好不了多少，當地傳媒報道，首爾加山洞商圈的代表性Outlet「W-Mall」購物中心，因中國旅客不來，生意慘淡，將於今年9月結業。中國旅客是最有消費力的族群，日韓盲目反華，最後受害究竟是誰？