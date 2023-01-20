本報在農曆新年之前，依習俗到黃大仙祠替香港運道求籤，得到第70籤，名為「塞翁失馬」。籤文曰：「可比當年一塞翁，雖然失馬半途中；不知禍福真何是，到底方明事始終。」

常言道：「塞翁失馬，焉知非福」，世事從來是禍福相倚，吉凶交替，往日之失，往往可以換來他日之得。由2019年反修例風波，到2020年爆發新冠疫情，及至去年為止，香港這個塞翁可謂運交華蓋，失去的好馬一匹又一匹，單是移民潮，也讓我們流失了數十萬人才。不過，世道盛衰有時，否卦已終，就輪到泰卦來臨，香港踏入兔年，應是退黃轉綠、失而復得的時候了。

香港的命運跟祖國緊密相連，早在2020年，筆者就曾以玩票性質，按傳統玄學推斷，指中國內地以至香港，最快要到2022年，也是虎年才能轉入好運，這好運會漸次轉強，將迎來連續幾年的好日子。當日的文章題為：「中國轉運還要等兩年」，由2020年起計數兩年，也就是2022年的虎年，嚴格來說，目前虎年尚未結束，須待至2023年2月4日立春，才算正式踏入兔年。

在虎年，中國內地以至香港終於打破了維持近3年的疫禁與關禁措施，社會開始復常。中國在2022年的經濟增長率，優於大部分歐美國家，預計在2023年，更是一騎絕塵，會將很多競爭對手甩在後頭。香港受惠於內地經濟帶動，甚至有專家預測，今年香港經濟的增長率，將超越新加坡。塞翁失去一匹好馬，未幾，反倒迎來了大批良駒。香港大抵也是一樣，通過《港區國安法》之後，很多「黃絲」要移民。他們走就由他們去吧，香港只要緊靠內地，乘上這列快車，又何愁好運不來，人才更何愁不會去而復返？