俄羅斯前總統梅德韋傑夫日前批評日本首相岸田文雄，指對方與美國總統拜登會面後發表的聯合聲明，是背叛了二戰中日本廣島和長崎的原爆死難者，岸田屈從美國可恥，應為此切腹懺悔。這番批評並非全錯，卻也不是全對。

美俄日再加上原子彈，乃一部錯綜複雜的歷史書，俄羅斯在日俄戰爭中吃了敗仗，日本則是迄今為止地球上唯一吃過美國兩粒原子彈的國家，日本親美而敢於與俄方就北方四島領土爭議反枱，當中隱含弱肉強食的叢林法則。

美國為何向日本投下原子彈，一直是歷史學家的熱烈爭論焦點，如有到訪過長崎原爆紀念館並細心閱讀展品說明，不難發現字裏行間對美國帶着恨意，甚至認為美國人紀錄原爆後種種數據的「實驗」精神，做法實太過分。有分析指美國以日本作為「試驗場」，除了要觀測原子彈的真實威力，另一目的就是要給蘇聯人以儆效尤，以收震懾對方之效。

明乎此，便會深覺美國人手段狠辣，日本侵華泯滅人性，但廣島、長崎的平民百姓受盡折磨，為俄國人擋了一劫，岸田親美固然可恥，惟梅德韋傑夫的說法不但傷不到政客分毫，反凸顯了原爆死難者的犧牲更見無辜，它印證了「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是無法從歷史中學到任何教訓」。

這裏不是說俄羅斯總統普京早前暗示考慮在俄烏戰事中放棄不首先使用核武，而是指二戰結束逾四分三個世紀，世界多國尤其是西方國家，事隔多年依然還沒認清美國的心狠手辣，或者就算認清了也選擇忍氣吞聲，樂於屈從山姆大叔所訂的叢林法則。諷刺的是，烏克蘭也沒有學懂以日本人為鏡，硬要在美俄之間充當示範窗口，「試驗場」的宿命正如影隨形，誰是當世的廣島和長崎？答案顯而易見。