日本首相岸田文雄早前走訪歐美多國高調反華，欲加強軍事聯手遏制中國，並加強科技經貿合作，藉此推高自身於亞太地位。岸田此行強調中國是日本有史以來面臨的最大挑戰，是印太安全核心威脅，更指「今天的烏克蘭，可能是明天的亞洲」。日方反華的主張威脅中國發展，更損害亞太的和平繁榮。

外交部回應指日美合謀上演詆毀中國形象、干涉中國內政、打壓發展的鬧劇，既十分虛偽，也十分危險，敦促摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止製造「假想敵」，不要做搞亂亞太穩定的逆流禍水。

事實上，日本所作所為令人煞費思量。日本在二戰時遭美國的原子彈轟炸，廣島和長崎合共死了20多萬人，卻沒有向美國算帳，還要搖尾乞憐，言聽計從，支持美國的核威懾。日本在歷史上屢次欺負和侵略中國，中國卻未有侵略過日本，日本不是患上遺忘症，就是確診被迫害妄想症。

岸田政府去年提出3份安保政策，一反二戰後規定，列明日本要擁「反擊能力」，軍費將在5年內增加一倍，達GDP百分之二。高調打反華牌旨在配合西方制華戰略，爭取支持日本擴軍；讓歐洲軍隊進駐，成為西方擴大在亞太影響力的引路人；配合美方晶片禁令、針對新疆產品等行動，以換取日美加強在生物科技、人工智能、量子計算等高科技領域的進一步合作。歸根究柢，日本要借歐美軍力、科技經濟力重奪亞太主導位置。

亞太是和平與發展的高地，不是地緣博弈的競技場。中國是合作的夥伴，不是任何國家的挑戰。防務合作應當有利於增進各國間的信任與合作，而不是刻意樹敵，所有窮兵黷武的行動只會搬石頭砸自己腳。