為何批評立法會倒退委員會會議記錄是自閹武功和降格區議會？不熟悉議會運作的人是不知其奧秘，正所謂魔鬼在細節。

區議會是諮詢性質的地方性議會，官員對區議員的意見，只作參考。因此，官方政務處做的會議記錄自必配合政府官員所需，而不是配合議員監督；殖民地時代已然，回歸後也蕭規曹隨。回歸前，筆者在港島東區區議會曾提出兩項與民生息息相關的建議，一是要求地鐵公司安裝幕門，確保乘客安全；另一是爭取破解「毒菜」問題，必須由進口源頭入手檢測。相關主管的部門官員，根本無心接納和考慮建議，便拿區議會記錄只「一人提議」為由，關上接納之門。及後經過多年的抗爭和發動市民簽名及請願行動，最後地鐵公司以免月台冷氣流失而裝幕門，市政署在文錦渡設站查驗入口蔬菜，是否含過量農藥把關檢測，兩大民困才解決。

立法會的記錄主要兩款：大會是逐字記錄，為立法修法和展示立場政策服務。委員會記錄一向用撮要形式撰寫，已十分精闢，為辯論博弈「對對碰」提供準確記錄，方便官員和議員雙方日後續會接力跟進。因政策法令的制訂必須經過反覆論證探討及爭辯，才可確保實施後不出錯及少疏漏，回歸以來的委員會記錄一直如此，並已是逐一記錄撮要，行之有效，相安無事，無必要刪雙方發言姓名。

何況，委員會對促進和監督政府施政功能是比大會在辯論、協商、探討解決問題方法更有效。筆者在立法會期間，成功爭取的制訂調解條例，物業管理業監管條例創立、香港發明專利註冊制度、重發雪糕小販牌照等立法修法建議，都是在委員會會議的討論階段中成功的。簡單化怎跟進？刪雙方發言姓名，是養懶議員和官員，是反民主的倒行逆施。