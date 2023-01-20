癸卯兔年將至，東方傳媒機構按傳統擇吉日，赴黃大仙祠為香港來年運程求籤。老朽每年都如好多讀者，對大仙靈籤指點運程十分期待，皆因所求嘅離不開民生、經濟、政治，尤其本港來年整體運程，今年仙師分別賜予兩支中籤，第34籤「大舜耕田」，籤詩隱喻通關係救命活水，港人需善惡分明，努力耕耘先會有所得；而第70籤「塞翁失馬」籤詩暗示禍福相倚，仍需步步為營，兩籤無疑平實可喜。

求來年運程，出乎老朽意料之外嘅好，雖然不至於「祥光隨歲轉，瑞靄和風」，之但係亦如本報「正論」所云：走出疫境迎豐年，把握機遇轉乾坤！當然，是否真能「光風霽月，幸逢人事又重新」，那就要看政府能否聽取民意、善惡分明、有錯能改，這全關乎「人的因素」！老朽見本報今年所求之大仙靈籤，除「施政」求得89籤「吳季子掛劍」下下籤之外，餘皆「中平」及「中吉」，可以講相當唔錯，老朽之前引杜甫詩「但使殘年飽喫飯，只願無事常相見」的心願，相信應可實現！

草此文時，得知港府已決定由本月30日起正式撤銷對新冠感染者發出隔離令，所有檢測確診人士毋須再透過衞生防護中心網上平台呈報及提交個人資料；同時會逐步建立新常態系統，新冠病毒將作為上呼吸道感染管理。相信兩地通關廢除核酸檢測指日可待，而「草樹知春不久歸，百般紅紫鬥芳菲」嘅三月天時，「口罩令」若又解除，大家見牙唔見眼嘅燦爛笑容又可重現！至於施政求得下下籤，反映市民對政府管治失信心，玄學家指港府愈是想留人才，人才愈流失。老朽都指出人才並非單靠「搶」，疫下境遇多變，深信執政者要守本分，不作非分之想、不好高騖遠，做實事就可運轉乾坤！