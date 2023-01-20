今日年廿九，是時候回顧一下，香港在即將過去的虎年面對過的種種挑戰和波折，從中吸取經驗教訓，以及對新一年兔年的特區發展「運程」作出展望和期許。

疫情方面，香港原以為可在踏入虎年之前逐步放寬防疫，與內地恢復有限度通關，但春節期間就爆發了歷來最嚴峻的第5波疫情，導致數以百萬市民染疫，奪走了上萬名港人性命。

幸而有國家全力支持，對特區提出的藥物及防疫物資、醫護及院舍人手、糧食及其他生活必需品供應，以及援建方艙醫院等請求「有求必應」，協助香港度過疫境。隨着病毒變弱，免疫屏障加強，各類更有效的疫苗及藥物面世，戰勝疫情在望，期望新春過後更可取消「口罩令」，讓港人重現笑顏。

經濟民生方面，第5波疫情與各類嚴格防疫措施，令香港不少行業、市民的生計和生活都大受影響。雪上加霜的是，俄烏戰事在虎年正月開打，引發能源和糧食危機，惡性通脹席捲全球。美國加息及對中國的經濟、科技進行打壓，亦在年內反覆升溫。加上內地疫情在年底加劇，香港經濟難免亦受到牽連。企業及打工仔的收入減少，股市及樓市價量齊跌，導致庫房稅收減少，但各類防疫及紓困開支卻必不可少，政府財政自然「見紅」。

展望來年，隨着兩地疫情減退，有序恢復對內和對外通關，民眾生活逐步復常，外界預期內地和香港經濟都會在兔年出現強勁反彈。但由於國際貿易環境及地緣政治局勢仍然動盪不安，香港本身的人口老化、勞動力不足、樓價及租金仍然高企，以及產業過於單一化等問題仍未得到解決，擔心復甦勢頭未能持續。

特區政府必須迅速、有效地落實去年施政報告提出的各項政策措施，致力招商引才及培訓本地人才，切實提速、提效、提量覓地建屋，結合人才政策與土地規劃來推動產業多元化發展，讓香港經濟持久展現如兔子一般的活力和生命力。

政治和法治方面，中央制訂的《港區國安法》和完善選舉制度，在虎年持續有效落實執行。多宗重要黑暴案件經已宣判或進入審判階段，期間出現的委聘海外律師爭議，亦已通過人大釋法處理。根據新選舉制度和「愛國者治港」原則產生的第七屆立法會，在過去一年有效、高效運作。第六屆行政長官選舉及新一屆特區政府就職儀式，在疫情陰霾下仍能順利舉行。

「一國兩制」事業方面，國家領導人親身訪港出席回歸廿五周年慶典及發表「七一講話」，強調中央將繼續堅持和支持「一國兩制」，對特區政府與香港未來發展提出「四點希望」，對經歷3年疫情打擊的市民大派定心丸。期望香港在送走虎年時一併送走苦難，新一年的發展可動如脫兔，由治及興！