正論：核酸檢測難負荷　盡快撤銷真復常

隨着中港有序通關，社會正逐步邁向復常。港府昨日宣布，本月30日起取消新冠患者的強制隔離令，衞生防護中心多個呈報檢測陽性網上平台和熱線當天起停止運作，無病徵感染者可以照常上班。現在的防疫措施僅餘下口罩令，亦有望最快在3月取消。艱苦抗疫3年，香港人總算取得階段性勝利！

事實上，社會要求復常之聲一直十分熾烈，港府過去礙於內地未動而不敢先動，結果內地在短短時日內改弦更張，不再實施動態清零，香港終於可以跟隨國家復常。除了將新冠病毒當成一般上呼吸道感染看待，中港通關亦持續有好消息傳來，羅湖口岸初步傾向下月初開通，而蓮塘/香園圍客運以及皇崗口岸，亦傾向同步開通，當局正與內地協商。隨着香港與內地及國際全面通關，高官預期人流和物流將會回復正常，經濟環境及經濟氣氛改善可支持本地需求。看來兔年未至已「虎」盡甘來，香港人莫不對新一年翹首以盼。

然而，就在社會復常蓄勢待發之際，由於中港人士必須事先獲得核酸檢測陰性證明方可出入境，這一環便考起許多香港人。時近新春，連日來都有大批趕着回鄉過年的市民，冒着寒冷天氣在社區中心排隊做核酸，因為人數超出預期，檢測中心人手不足以致大排長龍。例如深水埗楓樹街檢測站，早上8時未開門已有大批市民排隊，之後人群愈來愈多，圍繞檢測站外延伸200米至深水埗街坊福利會，當中有小童有長者，搞得疲累不堪。有市民表示，早一日等了三至四小時也無法做到檢測；即使已經在網上預約，來到後亦因為人數太多而被截龍，擔心無法趕及在48小時內取得陰性結果過關。

與此同時，內地大量檢測站關閉，身在內地的港人因而無法進行檢測，以致回港無期。工聯會的內地辦事處接獲大量港人求助，但至今無計可施。港府高官直言有關情況並不理想，指本港社區檢測仍有四成空位，已指示相關部門發放好資訊云云。但即使香港方面能作出補救，內地方面難以進行核酸檢測的問題仍然未解。有專家指出，隨着病毒弱化，兩地亦建立了一定的免疫屏障，應改以快測代替，可謂務實之議。港府聲稱需時和中央及廣東省政府商討，惟春節的腳步愈來愈近，實在宜盡快作出決定。否則，僅因為一些旁枝末節處理不當而引發民怨，好事變壞事，實在無謂。

當然，暢通無阻的通關固然對社會復常至關重要，但同時亦需要社會各界同心協力。高官揚言將防疫責任交回給市民，但不等於不用理會其他配套措施。單是僱員確診後，僱主是否批出有薪病假，肯定會引發不少爭議；僱傭雙方宜及早做好溝通，勞工處亦不能撒手不管，以免阻礙復常步伐。至於是否可以讓跨境學童以快測代替核酸檢測，同樣需要中港兩地政府盡快商討。

不管怎麼說，香港封關3年，方方面面皆遠遠落後於競爭對手。時間不等人，港府必須努力追回失去的光陰，讓經濟重回正軌，讓市民重現歡顏。