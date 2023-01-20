世界視線：環保大計全泡湯　歐洲示威變瘋狂

歐洲當前愈來愈引發民眾激烈示威的主因，就是能源短缺及氣候變化，歐洲繼2016、2019、2020及2022年夏天氣溫不斷上升，2022年巴基斯坦國土出現大水災，國際提供了90億美元救災。相反歐洲中部，德國就出現百年大旱，全年估計全球極端氣候帶來2,700億美元的經濟損失。德國最近的示威，民眾就要求政府將高速公路限速以減少浪費汽油，及不要擴大發掘褐煤發電。

民眾的不滿是源於歐盟於2020年野心勃勃，決議在2030年要比1990年的二氧化碳排放量減55%，到2050年達到碳中和，並且在2035年禁止生產燃油車。此外，歐盟計劃限制向由赤道熱帶國家入口黃豆產品及棕櫚油，以防止他們砍伐熱帶森林。不過，歐盟成員國內部也有非常大爭議，就如波蘭有八成能源是應用煤，根本無法減碳。

德國民眾認為政府有責任大力推動節能減碳，開發綠色能源，特別不能加大應用褐煤發電，但德政府卻由於俄烏戰爭，倒行逆施容許德國第二大能源企業萊茵集團（RWE）加大在Lützerath村莊區域開採褐煤發電。

環保團體示威群眾開始採用各種不同暴力手段，由到博物館潑污藝術收藏品，到上周德國警隊在Lützerath村抬走反產褐煤而佔領該被遷出的村地的行動者，大批示威者隨即增援，警方估計多天合共有15,000人，其後演變為群眾與執法人員暴力衝突，警方用伸縮棒、胡椒噴霧及水炮驅趕示威者，示威者宣稱千人受傷，有人危殆，警方受傷也不下70人。瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）也到場聲援，並公開責備警方濫用武力。

與此同時，氣候惡性變化又打開新一頁，繼北美剛在2022年底出現大風雪災，踏入2023年，歐洲由於吹西南暖風而出現罕有的暖冬，中歐平均氣溫是十多度，比正常高出近20度，而西班牙南部更出現24度的高溫，地中海出現群眾集體游泳賀年！專家擔心歐洲今年的夏天不是乾旱炎熱，就是又出現風暴及水災。氣候專家警告如果世界各國不聯手減碳排放，世紀末平均氣溫會比世紀初高出5度，大量物種會死亡，使人類無法生存！歐盟各黨派政要也在關注呼籲要召開歐盟環保峰會，來消除民憤及示威暴力擴大，並解決環境災難問題。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻