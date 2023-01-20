娛圈單打：致敬定係褻瀆　可能一線之差

每隔一段時間，唱片公司總要推出一些「致敬」系列賺一筆，哥哥張國榮可說是被致敬得最多的神級巨星。今年是哥哥逝世20周年，唱片公司邀請新世代歌手翻唱哥哥經典作品。頭炮由教主Anson Lo翻唱哥哥1996年經典歌《偷情》，教主更親自填詞Rap。唔使問阿貴都知，神徒梗係大聲讚好！

不過，除了神徒熱捧，所有清醒的網民都有所懷疑，甚至大潑冷水。一來覺得致敬太多太濫，二來認為Anson Lo未夠班，隨時由致敬變成褻瀆，抵死留言謂：「十年前係由陳奕迅林憶蓮致敬」、「唔該練吓歌先好唱」、「等睇神徒話超越哥哥」、「簡直污辱咗張國榮啲歌」。

出名唱得的張敬軒也曾在演唱會演繹此作，但一樣被批評為不夠姣不夠放，可見翻唱這首歌極高難度，尤其哥哥已成一代傳奇，無人能及，新世代歌手若冇番咁上下唱功，很可能弄巧成拙，適得其反。

平情而論，教主是Dancer出身，舞功毋庸置疑，但歌藝真的有極大改善空間。去年他在叱咤現場演唱《Megahit》，水準與錄音室版本相距極遠，顯然無法兼顧又唱又跳。不知是否這個緣故，今年奪得叱咤我最喜愛男歌手時無再唱Live，整個表演明顯有「原聲」襯底。一旦《偷情》有現場版，是龍是蛇將無所遁形。

當然，現在MIRROR走紅，所有理性的批評都被掩蓋，但只准讚不許彈能否進步，實屬疑問。哥哥是聲色藝俱全的真正巨星，他對自己的演出非常執着，力臻完美，新世代歌手真的做得到嗎？