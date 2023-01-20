產評：美元盛勢隨風去　亞洲世紀乘運來

當前全球去美元化的呼聲漸高，實際上主因非獨外部因素（包括來自中國的挑戰）所使然，歸根究柢是美國自身經濟長年缺乏結構性改革，嚴重透支美元信用，利用美元霸權收割全球來為自己填氹的伎倆，已隨着祭出無限量化寬鬆貨幣政策，將美元供應推上巔峰而屆極限，招來惡性通脹風險，美元國際影響力褪色，這也是咎由自取，與人無尤。一個運行數十載的貨幣體系思變，勢必帶動全球資金大挪移，而亞洲世紀就有望成為世界新秩序的主軸。

過去數十載，世界權力天秤向西方傾斜，促成美國獨霸，壟斷帶來的後果是剝削他國發展機會，凡事得依從美國主導的制度，以美國的利益行先，加劇全球貧富懸殊，窮國無法享受全球經濟發展的成果。這些年美國經濟內部出現種種問題，天文數字債務，得靠放任印鈔度日，致出現零息、無限量寬的極端狀況，為美國債券的投資價值敲響警號。

雖然一場新冠疫情，一度讓世界金融市場翻波，將全球資金推向美元避險，更成就了去年美元一匯獨強的狀況。不過，以目前美國經濟情況，並不足以支持美元持續大強勢。隨着亞洲諸地走出疫情，歐洲亦暫安度能源危機，更多資金選擇流出美元，到非美元資產尋求更合理的投資回報，這將成為今年全球投資市場的一大主題。

事實上，如今全球都面對人口老化的問題，西方經濟體尤為嚴重，體制又缺乏改革，積重難返，福利主義下如何應付這長期性的結構問題，不無疑問。更何況，如今美國雖仍為全球最大經濟體，但在貿易、製造、消費、服務等各方面，都不再享有絕對優勢。面對霸權褪色，美國選擇推動反全球化、鼓勵脫鈎、拉幫結派、濫用制裁，立心不良想乘亂拖慢競爭對手的發展，爭取時間固霸，做法非但無濟於事，更鑄成大錯，最終只會換來全球加快去美元化，以擺脫美元霸權的掣肘。

美元霸權失色，體現在全球去美元化趨勢，觸動全球金融秩序重塑，也為其他經濟體爭奪國際話語權提供切入點。就以這場新冠疫情為例，亞洲整體應對疫情的狀況，不比歐美差，經濟復原動力亦不弱。隨着中國有序重啟經濟，加上印度等亞洲經濟體經濟持續快速發展，有望引領區域發展領跑，能夠在歐、美衰退風盛下，為全球資金提供出路，平衡全球經濟風險。若然亞洲諸地能善用這個機遇，利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等基礎在後疫情時代加強經貿合作，吸引更多國際資金、人才、技術匯聚，促成亞洲經濟勢力大崛起，推動世界權力重心向東轉移，並非不可能的事。

過去的19世紀由歐洲主導，20世紀由美國主導，21世紀則有望進入亞洲紀元。時代巨輪不可阻擋，中美博弈，反全球化、去美元化、人民幣國際化，甚至是參考歐元，推動成立亞洲的共同貨幣——一籃子「亞元」的構想，長遠將會逐步推演出一個重心東移的世界金融新秩序。