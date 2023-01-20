功夫茶：混凝土廠毗民居　胡亂規劃好樣衰

政府施政唔想擾民，有啲疊床架屋嘅行政的確可以簡約，甚至令其消失！之不過，關乎居民生活作息嘅政策，又切忌粗疏喎！舉個簡單嘅例子吖，你將個臭不可聞嘅屎坑，由A地方搬去B地方，啲臭味只係由A轉去B，事情始終未解決！

現實生活中，真係有啲咁笨實嘅例子㗎！是咁的：按去年嘅《施政報告》，將啟動將軍澳第137區嘅將軍澳創新園，即前叫將軍澳工業邨，發展成5萬個住宅單位嘅新社區，最快約3.4萬人可於2030年遷入。為配合當區房屋發展，政府建議於將軍澳第132區對出，以填海及削坡方式提供約25公頃土地，以容納兩個現位於將軍澳第137區嘅公共設施同埋4個有特定地域要求嘅公共設施，包括公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，另將於新造土地設電力供應設施、廢物轉運站及海上垃圾站等。

未來將軍澳137區及132區造地初步發展大綱圖，總共可提供約101公頃土地。覓地建屋梗係好事喇！之不過，137區嘅填海未能落實完成時間，發展局就話期望喺2030年填完，但要視乎填料供應情況，即係話首批居民喺2030年前入伙，大有機會面臨「邊住邊填海」嘅局面，日日見工程車出出入入，好不「熱鬧」！

嗱！更不堪嘅還在後頭，原先位於137區嘅厭惡性設施，包括公眾填料轉運設施及混凝土配料廠將轉移至132區，與維景灣畔居民相距約1,000米。阿哥，咁同一個屎坑由A搬去B有乜分別？依家即係搞到132區居民寢食不安，官僚就話已盡量減低對居民嘅影響！各位，大家若然不善忘，當記得本報喺前年4月19日以頭版報道有數十年歷史，位於油塘東源街嘅混凝土廠造成空氣極度污染，一星期起碼有6日被測出廠房附近嘅空氣中，可吸入嘅懸浮粒子（PM10）超出法例嘅濃度上限，居民日日食塵，危及呼吸系統及心血管健康，又造成噪音及交通阻塞等問題。

報道出街後，一石激起千重浪！有市民拍掌叫好，香港唔係勝在有ICAC而係勝在有東方、勝在有第四權！經本報為民發聲後，環保署知衰，立刻將有關混凝土廠由原先「空氣排放並無超出規限」變成「過往環保表現欠佳」，最終該混凝土廠被署方拒絕續牌，總算為油塘區居民喚回藍天白雲，起碼陽光初透也不會一早見塵土飛揚！

呢嗱！政府官僚唔踢唔郁、唔用腦等運到都唔係新聞咯！一間混凝土廠搬來搬去都係要搬去民居附近，之不過就唔係搬去高官府邸附近喎！喂，香港又唔係冇僻遠嘅荒郊野外，搬遠啲有幾難，點解係都要製造「油塘混凝土廠2.0」？官僚以為將軍澳居民好想變做吸塵機咩？官僚知唔知乜叫做「樂民之樂者，民亦樂其樂」吖？