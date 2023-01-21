娛圈單打：舊人回巢𢱑撈　觀眾受唔受落

潮流興回巢。最近不少早已脫離TVB的藝人紛紛回巢，視后佘詩曼拍完一些內地熱爆劇後，近日有消息傳出即將回巢TVB拍劇，未開拍先轟動；至於在台慶頒獎禮罕有現身的郭可盈，久未露面即引來觀眾場熱烈反響，紛紛敲碗求她出山。

由此可見，這些上一代的藝人不但並未過氣，反而深得觀眾喜愛。然而，在這股回流潮下，偏偏只有蔡少芬（Ada）獲觀眾冷待，何解？話說2017年拍完「告別作」離巢TVB後，Ada挾着視后之名北上掘金，更在內地節目侃侃而談上海生活「乜都好，好到無可再好」，與老公張晉更不時大晒煙韌表演恩愛，羨煞旁人。

詎料一場世紀疫情，上海去年一度封城，引發不少混亂，解封後不少港星「大逃亡」，當中便包括Ada一家。Ada今趟回流，看來並非玩玩吓，除了澄清在上海沒有物業，一直只是租客，明示暗示香港才是自己的家；更自爆在深圳遙望元朗，思港情切不禁爆喊；而且有感家人年事已高，不想再分隔兩地，決定舉家搬返香港生活。Ada自言TVB一直對她有恩，如時間許可也想返娘家拍劇。

好話說盡，但網民似乎不大受落，懷疑有人之所以突然愛港，只因內地防疫措施時緊時寬，加上內地對電視節目審查愈來愈嚴，港星早已不同往時吃得開，撈唔掂才回流𢱑撈。

不過Ada又唔使慌，皆因香港網民最愛自打嘴巴。君不見，陳奕迅開演唱會前，一樣有網民揚言罷買罷睇，結果場場爆滿一票難求。Ada有的是好演技，若出山拍劇，收視爆燈也說不定。