世界視線：中印合作改世局　和平發展印度洋

中國與印度作為亞洲兩大國，合則勝，分則敗。美國的全球戰略先後把中印當作打破大國博弈的重要因素。過往是中國打破美蘇冷戰時的權力均衡，現在則是印度打破美歐與中俄之間的均衡。印度的冒起，在全球戰略中正同樣扮演中國當年角色。歐美與中俄是勢均力敵，印度走向哪一方都足使那一方有力壓倒對方。事實上，若不是中國與美國聯手對付蘇聯，蘇聯也不會容易在阿富汗戰敗之後敗亡。印度似乎正是另一個大國殺手。正因如此，美國與俄羅斯都力爭與印度的合作。

印度在莫迪上台後勵精圖治。外交方面，提出戰略自主，逐步要從國際平衡角色轉為大國外交。一如中國，目的是國家利益和發展，不會像歐美那樣以意識形態、西方價值為依歸。印度的外交戰略因而更為靈活。一方面與美國、歐盟增加互動，甚至加入美國主導的東亞印太近似軍事的合作組織。另一方面仍然保持與俄羅斯的密切關係，在武器裝備上依賴俄羅斯的供應。印度的國際平衡戰略可卻也有失衡的部分，就是與中國太多恩怨，把中國與巴基斯坦連成一線，因印巴領土問題，與中國邊界矛盾而近成敵對，印度與美國合作應源自此因素，也是印度在印度洋擴展海軍基地，以此為防範中國在區內發展的理由。

在全球大國博弈中，若中印關係改變，形勢可能大變。中印自古交流密切，同屬歐洲殖民主義的受害者，同為新興大國，在政治經濟文化方面有許多合作的共同點。印度要進入大國外交，便要堅持現實政治，以戰略利益為尚。以中國為鑑，也可參考日本、歐盟的遭遇。印度的復興，美國初始拉攏，隨之必然會抑制。以印度對付中國，只為權宜，不會如美國與歐盟的關係。

印度公開宣揚追求國際的多元發展，國際機構的改革，與中國要求的相同。若放下邊境問題，從長計議，也用經濟共同開發來解決與巴基斯坦的矛盾，印度便不用防中國。中國也可與印度合作開拓印度沿岸經濟，且打通中亞，把俄羅斯、中國、伊朗、印度連接起來，重振歐亞大陸心臟地區的歷史繁榮。

印度僑民遍布東南亞、東非，中國海上絲綢之路歷史上多有印度商人參加。當前中印聯手可使南亞各國發展，也可推動東南亞、東非的發展，形成和平發展的印度洋。

研究所所長 陳文鴻