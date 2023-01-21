功夫茶：長者司機響警號　的伯飛彈誰之過

法國日前發生全國跨行業大罷工，知唔知為乜？原來係企圖阻止總統馬克龍將合法退休年齡，從目前嘅62歲延遲到64歲！功夫茶內心不禁納悶：如果法國人民知道香港有耄耋之齡嘅老人家仲要揸的士搵食，唔知會唔會覺得自己嘅行為太過分？

各位，香港車多路窄，馬路如虎口，發生車禍好平常；今趟同大家討論一單的士意外。呢，日前19日晚上10點幾，一名87歲姓梁的士司機，駕駛的士沿告士打道往中環方向行駛，駛至華懋世紀廣場對開，撞到一輛私家車，惟佢未有察覺，繼續前行約140米，途經謝斐道，轉入杜老誌道，再撞及6輛電單車及一輛私家車。多名途人目睹意外經過，即時喝令佢停車，並報案求助；事件中，「的哥」冇受傷。

其實，年近九旬老翁揸的士，是否仲可稱之為「的哥」？應該係「的伯」名正言順啲，從上述可見，佢完全冇意識自己撞到其他車，仲要撞兩次涉及6部電單車及兩部私家車，畀途人目睹喝停先知道要「停車」！阿哥，佢完全冇感覺自己部的士撞到嘢，如此盲舂舂仲唔屬於「危駕」點先算係呢請問？

呢，咁都未算傳奇！原來涉事「的哥」喺上周四即12日下午4點幾，曾喺金鐘發生交通意外。佢當日駕駛的士沿夏𢡱道往中環行駛，至海富中心對開失控撞壆，繼而向右翻側。佢與姓葉嘅60歲女乘客被困車內，需由消防員救出，幸兩人僅受輕傷，由救護車送院檢查。各位，呢位「的伯」12日出事，19日又揸的士搵食出事，一星期內衰兩鑊！沿途驚險百出，如同玩命而自己竟然全不察覺，事情再次掀起「的哥」老齡化，長者司機安全響警號嘅問題！根據運輸署至去年12月31日嘅數字顯示，本港80至89歲嘅高齡司機有1,624人；90歲或以上亦有49人！

嗱！日本人口老化嚴重，出現「老人飛彈」呢個新詞，形容把加速當煞車，衝入人群造成車禍嘅老人家！今趟呢單可視為「的伯飛彈」，冇死人算好好彩，如果佢咁嘅駕駛態度仍然可以揸的士搵食，呢個反映申訴專員有見長者司機肇事頻仍而提出嘅建議又係「好好好，睇唔到」！申訴專員關注運輸署現時雖然建議醫生要70歲或以上駕駛執照申請人，填寫「體格檢驗證明書」時應進行體格檢查嘅範圍，之不過冇規定醫生喺事前必須為申請人進行任何指明嘅檢驗項目，認為有主動調查必要。好似呢位「的伯」，恐怕視力有嚴重問題，佢揸的士就如莊子筆下嘅「庖丁解牛」：以神遇而不以目視，官知止而神欲行！要杜絕「的伯飛彈」，有關當局真係要好好考慮年長職業司機發牌制度，否則，揸車憑感覺，成街「飛彈」，馬路如戰場，香港還是個安全、宜居城市嗎？