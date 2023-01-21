正論：疫禁擾民太扭曲　政治比新冠更毒

朱熹曰︰「國以民為本，社稷亦為民而立。」一個政府制訂政策時，理應以民生為出發點，處處為市民考慮。偏偏港府制訂防疫政策時，既不科學，亦不精準，非但無助於控制疫情，更導致民不聊生。縱然最痛苦時刻已過，病毒殺傷力大減，疫禁變得無謂，港府依舊畏首畏尾，堅持以「擠牙膏式」鬆綁，一再錯失推動復甦的良機。時至今日，即使確診者隔離令撤銷有期，入境檢測等擾民措施卻尚未取消，本港何時方能真正邁向復常呢？

苛政猛於虎！去年初本港疫情大爆發之時，上屆政府被殺個措手不及，政策混亂不堪，未有合理調配醫療資源，導致諸多病患風餐露宿，延誤救治時機，反而推出一系列荒誕離奇的防疫辣招，將港人重重圍困，一步步把經濟民生逼上絕境。幸運的是疫情高峰迅速過去，不幸的卻是港府未有及時反應，即使港府換屆，新班子上場後，輿論乃至專家學者不斷催促，防疫鬆綁依然長時間「只聞樓梯響，不見人下來」。眼見世界各國政府勇於作為、敢於承擔，一刀切撤銷防疫措施，全面開關，大力推進經濟復甦，港人卻只能像熱鍋上的螞蟻，空自着急。

好不容易盼來通關解禁的曙光，港府偏愛碎步走，想盡一切辦法保留部分障礙。從最初入境人士隔離檢疫長達21天，到實施「14+7」，即14天指定檢疫酒店強制隔離及7天自我監察，當時疫情仍屬嚴重，實無可厚非。惟疫情趨緩後，在坊間千呼萬喚之下，港府居然玩起數字遊戲，從放寬至「7+3」，再到「3+4」、「0+3」，期間又為了通關，研究起「逆向隔離」，最終卻胎死腹中；直至去年12月底，當局才劃一取消入境隔離要求，足足耗費近半年時間，相比周邊國家及地區，諸如泰國、新加坡、南韓、日本等，香港可不止「輸在起跑線」般簡單。

更惹人詬病的是，港府推行的防疫限制過於繁複，規矩之多猶如大學論文，豈止外國旅客，連港人亦一頭霧水， 甚至鬧出「香港桌球手傅家俊用近1小時，向外國球手解釋『安心出行』用法」的笑話。縱然無所適從，為免誤墮法網，市民也只好重返學生時代，依靠背誦來解決， 艱澀程度比起讀大學有過之而無不及，但起碼比起旅客來得幸運。畢竟在鬆綁初期，曾有旅客因不熟悉「紅黃碼」限制，來港後處處「摸門釘」，淪落至街邊吃外賣，嚴重影響本港的形象。

除了繁複，本港防疫限制亦有諸多不合理之處，例如境外港人回港，從不同地區入境，要求不盡相同。最諷刺的是，從外國入境香港，港人可選擇快測取代核酸檢測，惟從內地回港，卻必須在入境前48小時內接受核酸檢測；中港本是一國，何以從內地回港的要求，竟比從外國入境更為嚴謹呢？拒不撤銷擾民措施的後果，全由港人承擔。農曆新年臨近，港人無不想趁佳節與久別的內地親友團圓，惟不但要在港預約核酸檢測，還要提前預約內地的核酸檢測，以免有家歸不得，耗費心力和時間不在話下，且並非免費，又是一筆開支。港人回港尚且感到麻煩，何況是內地旅客？通關後，本港旅遊業依然「旺出不旺入」，絕非無因！港府自製障礙，內地旅客自然望而卻步。

令人百思不得其解的是，既然港府宣布即將撤銷本港確診者隔離令，何不同步取消港人入境檢測要求呢？港府只做一半，結果造成亂象︰港人在外染疫不能回港，在港染疫卻不受限制，難道這不是匪夷所思嗎？凡此種種，無不凸顯港府做事「半桶水」，施政從不以民為本，而是夾雜諸多因素，甚至當中是否有政治考慮，市民亦不得而知，只能默默承受。官員若不好好檢討，及時修正，勢必拖慢本港經濟復甦步伐，甚或激發民怨，加深市民與政府之間的隔閡。