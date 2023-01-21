海內外不少人不贊成中國支援俄羅斯，認為中國應袖手旁觀，從中取利。這是典型的投機心態，頗是香港的一些社會傳統。俄羅斯勝，當然中國亦可得利，少了美國西方的制裁。但俄羅斯是以一敵數十，國力也大不如蘇聯時代，戰爭已十分吃力，若美國歐盟加重壓力，俄羅斯未必可抵擋得住，俄羅斯敗的概率不小。若俄敗，美國怎會不乘勝追擊，跟着對付中國呢？

當然，俄羅斯的韌力非常，也抱死戰之心，雖敗仍會苦戰到底，盡力消耗美國與歐盟力量。一如二次大戰，美國趁德意英法之戰而可最後收拾西歐，中國或可倣效。但當時有蘇聯抑制，美國收拾歐洲日本還留有餘地，要扶植他們對抗蘇聯。而今俄敗，中國未必可如當年蘇聯那樣可抗拒牽制美國，形成冷戰。

若美國爭取印度中立，中國獨力對抗美國，容易重蹈俄羅斯的覆轍。沒有韓戰打掉美國的銳氣，今天美國也不願照顧歐盟，俄敗，中國亦可能連敗，風險極大，特別是中國軍隊欠缺磨練，不同美軍經歷多場大戰，也從烏克蘭戰爭吸取重要教訓。它訓練出來的烏克蘭軍已非吳下阿蒙，俄軍打得極其吃力。沙盤推演而說中國會勝，並不可靠。韓戰後期中國志願軍已力不從心。1979年中越之戰，中國軍隊也備受考驗。如今幾十年未經戰爭洗禮，戰場鬥爭也變了樣，變成全面戰爭。以電子資訊取勝，中國不易言勝，也不應以為最後都可用戰爭解決與美國根本的衝突。

更佳的戰略是支持俄羅斯抗拒美國。當然最好是讓俄羅斯打敗美國，給中國騰出幾十年的發展時間與空間。即使俄羅斯不勝，但不敗，形成韓戰模式，亦足以用新冷戰的形式維持國際不戰不和幾十年的各自發展。

這不是投機或好戰，而是以戰止戰，更且是讓俄羅斯作為全球和平發展的代表。以戰逼和好戰的美國的霸權行為。更且是中國援俄便是為了全球抗擊霸權主義，亦是中國追求的人類命運共同體目標。美國及西方的霸權主義承接帝國主義、殖民主義早已是世界公敵。中國不直接與之抗衡，假手俄羅斯已經不是最佳選擇，但還是良策。中國至少要助一把刀。

世界已是全球化，中國再不能夠獨善其身，韜光養晦，還可躲避美國霸權主義的迫害。大國便應有大國的風範、大國的承擔。