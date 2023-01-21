自稱「務實的台獨工作者」的賴清德當選為民進黨主席，誰都知道這是他為今年下半年參選明年初台灣「大選」、謀取大位作準備。有輿論認為，賴清德若贏，極有可能觸發大陸對台「武統」，因此，賴清德是未來最危險的人物，是兩岸開戰的導火索。

不過，很多人對賴清德能否當選，謀得大位並不看好，因為去年九合一選舉已顯示，民進黨、蔡英文這些年「倚美謀獨」、「抗中保台」那一套不得人心，如果賴清德未能當選，這條導火索就點不着，賴清德當不上，那就一定是國民黨或其他「淺藍」政客當上。

這些人會改變民進黨、蔡英文路線，尋求與大陸改善關係，「和平交流」，甚至想回到「九二共識」、回到「兩岸關係和平發展」的流金歲月。如此，未來4年台灣可期安全，不會被大陸武統，台灣多數選民如果「人同此心、心同此理」的話，賴清德就肯定沒戲。

然而，民進黨、賴清德絕不會困坐愁城，靜等失敗，美國人更不想這種情況發生，到時，他們會用甚麼招術「破局」，不妨拭目以待。更重要和關鍵的，是北京怎麼對待「大選」結果，特別是國民黨等「主和派」選勝的結果，這些年大陸都堅持「九二共識」、「和平統一、一國兩制」的對台方針，然而這個方針的具體運用和要求，不會是一成不變的，是會隨着形勢變化「與時俱進」的。

可以肯定，經過民進黨、蔡英文的逆流折騰，台灣新的當權者要想只是簡單的回到馬英九時代、「九二共識」的實行狀況是不行了，也即大陸不會只要求台方「三通」、「經貿文化人員交流」。要發展兩岸和平關係，必須展開旨在實現和平統一的政治商談、制度建構商談，只有展開兩岸統一談判，所謂和平溝通、交流互動等才有意義。

然而，對此台灣方面很難做到，山姆大叔會作出決定性的阻撓破壞，並會力挾賴清德上台。