最近中美高層頻繁接觸，美國財長耶倫與中國副總理劉鶴在瑞士會面，國務卿布林肯則定於下月初親自訪華，所有一切全是美方主動提出。耶倫更是在訪問非洲之前特意繞道瑞士，與在當地參加達沃斯世界經濟論壇的劉鶴見面，兩人一談就是將近3個小時，似有說不完的話題。

美方顯然有求於中方，否則以老美一向傲慢的態度，不會頻頻伸出橄欖枝。求甚麼？近期中國持續拋售美債，目前持倉量是12年半以來新低，看樣子還會繼續減持，耶倫多次主動接觸中方，與劉鶴3次視頻通話不夠，還要面對面會談，不知是否與此有關？當年雷曼爆煲引發金融海嘯，美國要求中國購買美債「風雨同舟」，現在中國應該不會再上套了吧？尤其是吸取俄羅斯外匯資產遭美西方凍結的教訓，中國豈能重蹈覆轍。

拋開美債問題不說，美國經濟形勢本來就不樂觀，通脹持續高企，加上受到債務上限問題困擾，美元資產可謂高處不勝寒，國際金融機構和經濟學家普遍預測美國今年大概率陷入衰退。全球最大對沖基金橋水的創始人達利奧甚至大膽預測，以美元為基礎的世界秩序將會瓦解。這也許有點誇張，但全球正加快去美元化步伐，則是不爭的事實。在此情況下，美國即使不情不願，也只能尋求與中國在金融經貿領域合作。畢竟形勢比人強，當今中國已成為推動全球經濟的主要引擎，美國要擺脫衰退危機，維護美元霸權，除了與中國合作，還有甚麼辦法？

只是今時不同往日，中國曾無數次吃過美國的虧，現在不會再輕易相信任何甜言蜜語。須知老美向來說一套做一套，誠信早已破產。君不見，耶倫這邊和劉鶴商談中美合作，那邊去非洲宣揚「對抗中國影響力」。美國總統拜登日前更向來訪的荷蘭首相呂特施壓，要求加入對華晶片打壓行動。至於在台灣問題上，美國最近更是頻頻出招，肆意挑釁北京底線。一方面主動尋求合作，一方面不斷搞小動作，老美反覆無常，中方早就見怪不怪。

無可否認，美國部分官員基於現實考慮，確實有意改善對華關係，尤其是經貿關係。奈何華府已被右翼激進勢力騎劫，根本容不下理性聲音，中美好不容易達成的某些共識，往往還沒落實就被推翻。所以說，對布林肯即將展開的訪華之旅，中國人不會抱有任何幻想。