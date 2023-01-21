香港復常步伐忽然變得很快，港府宣布，本月30日起撤銷新冠確診者隔離令，確診者毋須上報，可照常上班及外出，只有建議確診的學生不要返學。口罩令亦有望在3月撤銷。社會復常，市民渴望久矣，然而確診後可照樣上班，以新冠傳播之快之廣，即使戴上口罩亦有機會惹到成個辦公室的同事確診。此安排是否適當，不能不令人質疑。

與此同時，醫管局高層表示，隔離令取消後將停止遙距醫療服務，7間指定診所亦會改為所有70多間普通科診所都會提供服務，有需要的確診市民或可轉向私家醫生求診。大家也明白復常必須跨出第一步，但取消了指定診所後，雖云所有普通科診所都會為新冠患者提供服務，但公營的普通科門診早就人滿為患，確診者難於取籌或預約，意味睇醫生一係幫襯私家，一係光顧急症室，急症室會否再次逼爆，令人疑問。

最重要的是，確診的打工仔上班安排如何，勞工處不能一句「將抗疫責任交回市民」便關人個關，否則肯定引發許多混亂。再說，當局將新冠病毒當成普通上呼吸道感染後，打工仔要攞醫生紙請假便必須睇私家醫生，有些私家醫生受訪時揚言，未必會輕易批出假紙，或視情況只批一兩日，若仍未病愈，便要再睇醫生方再獲發假紙。醫生「肥仔」，卻令打工仔增加財政開支。須知睇一次普通科私家醫生，收費動輒四、五百元或更多，睇兩次便成千元，豈是人人能夠負擔？

人人對確診新冠肺炎的反應都有不同，有些人無徵狀，有些人三四日便康復，有些人兩星期快測仍然是兩條線。沒有了衞生署發出的強制隔離令後，打工仔要請假成本不菲，但帶病上班始終有風險。港府忽然由碎步復常變成急步復常，真箇令人無所適從！