很多人對待事物，不是過嚴，便是過寬，就連孔夫子也慨嘆，中庸之道雖好，人們卻「鮮能久矣」。新冠疫情肆虐3年，香港一度嚴防嚴控，措施之多，近乎是世界之最。如今卻180度轉變，官老爺一聲令下，就連染疫隔離令也快將取消，口罩令恐怕也維持不了多久，社會一切回復正常，好像甚麼事也沒發生過。社會復常無疑是不少人的盼望，但凡事欲速則不達，政府在防疫政策的寬嚴之間，須得好好拿捏，切忌操之過急。香港雖然是彈丸之地，但如今每日因感染新冠病毒而死的人，幾乎天天都位於全球十高地區之列。

香港人染疫後的死亡率高，原因大抵有兩個：第一，港人的平均壽命位列世界第一，而新冠病毒對老人家的侵害最深；第二，本城的人口密度也是近於世界之最，居住環境狹窄，自然會加速病毒流播。因此，日前特首李家超公開說，要將防疫的管理權交還市民，暗示政府不再為此而負責，筆者期期以為不可。

為官者即使不問蒼生，或許也可以考慮問於神明吧。本報記者剛為香港的疫情問題，在黃大仙祠求了一籤，得到第34籤，名為「大舜耕田」，籤文曰：「大舜雖耕在歷山，心常孝順兩囂頑；田中之象同家象，善惡分明即此間。」意思是指，大舜雖然耕作甚勤，致力於「拚經濟」，但仍不忘要孝順和照顧家中兩老。此籤是問疫情，大仙恰巧提示世人，要好好關顧長者，可見兔年之內，疫患未必可以完全消弭，尤其須重視老人家的健康。記者另外求了一籤，是專門問兔年香港的衞生問題，得到第79籤，名為「蘇秦封相」。該籤最後以「到死惟留土一坏」作結，看來籤文頗具警示意味，誠望為政者切勿輕忽視之。