網球壇前「一哥」祖高域去年因未有接種新冠疫苗，入境澳洲準備出戰澳洲網球公開賽時，遭時任總理莫里森政府問話、拘留再驅逐出境。事隔一年，同一個零針祖高域重臨舊地，不同的是莫里森不但失去總理大位，更深陷攬權醜聞，甚至有傳計劃退出政壇，本欄看人倒算是中肯而前瞻吧。

祖高域去年獲澳網發出醫療豁免，怎知飛抵澳洲卻被政棍玩了一把，今年重訪袋鼠國，不但已於日前捧走阿德萊德國際賽男單冠軍，即使有傳傷患困擾，亦在澳網過完一關又一關，正向個人第10座澳網獎盃進發。有趣的是，這位塞爾維亞球手前年12月傳出感染新冠，但他不但未死，更未引發重症，這是何故呢？祖高域以自身案例直線抽擊了莫里森之流的疫苗萬能派，凸顯世上一眾「緊張大師」既可笑又可憐。

莫里森當日擺出一副抗疫大過天、好像很公事公辦的嘴臉，揚言不合資格的運動員需「坐下一班機遣返」，到頭來自己卻被揭發擔任總理期間秘密兼任5個部長職位，即使今已淪為後座議員，仍難逃被譴責。被外界睇死難以繼續在政壇立足的他，有傳將轉戰商界或轉投宗教機構工作，惟鑑於前總理特恩布爾曾批評莫里森撒謊成性，本欄勸他還是立定決心講經好了，否則可能會惹上金融犯罪的官非。

正如本欄早已提出「不同體質對新冠病毒反應不一，篩查出男女老幼中真正高危人士並進行重點防範，理性看待才是認真抗疫」，英媒報道指有些人之所以即使接觸到病毒仍能避免感染，有可能是缺乏病毒進入人體細胞所需的受體。在全球葬送逾670萬條人命，經濟大受打擊，才得出這種「驚天大發現」，包括莫里森在內，任何人也別胡扯自己是科學抗疫，否則，只會贏得理性之人衷心的恥笑。