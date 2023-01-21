特首日前出席立法會答問大會時宣布，香港本月尾將撤銷確診者隔離令，新冠病毒將被視作上呼吸道疾病管理，讓香港在社會全面復常的路上邁步前行。

從數據上看，本港近八成半人口已接種第三針新冠疫苗，加上曾確診並產生免疫力的人，相當於九成半人口已打齊三針，而與內地通關以來，本地確診數字由3萬宗，下跌至近日僅3,000多宗。可見社會已建立牢固的混合免疫屏障，病毒對本地公共衞生風險已明顯改變並減低，現在正是時機邁向疫情管理新階段、新模式。

勞福局局長孫玉菡表示，屆時確診僱員的有薪病假安排將與《僱傭條例》下涵蓋的疾病看齊，即僱員需要提供醫生紙證明獲取4天或以上的病假，並獲病假津貼支薪。勞資雙方亦可自行協商返工與否，若僱主要求確診僱員不上班，則需按《僱傭條例》計算病假津貼，「老闆要畀番人工」。

隔離令的撤銷有利社會和經濟復常，但政府應制訂清晰指引以防範爭議。如考慮到撤銷隔離令後，不排除有僱主拒絕為留家的染疫僱員支付薪金，或令他們為免被解僱或放無薪病假而拖着病軀上班。港府應推出客觀準則及明確指引，解釋哪些患者可放多長病假，助應對僱傭間的爭執。

此外，香港和內地目前都要求旅客出示48小時內核酸陰性證明，惟新年大批市民欲往返內地，令近日不少檢測站大排長龍，內地更有不少檢測站在新年期間暫停或只維持短時間服務。就此，政府應發放檢測站輪候情況，做好分流。長遠而言，更需加強兩地溝通，研究以快測取代核酸檢測甚至完全取消檢測，以更利兩地來往，加快本港經濟、社會復甦。