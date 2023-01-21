今日是農曆年三十，中國民間傳統有一個習俗叫「謝灶」，意思是酬謝一年到晚的家神「灶君」，好讓灶君向玉帝稟告時多加美言，隱惡揚善，好得來年添福添壽，所以「謝灶」還神總離不開供奉肥肉以滿足「灶君」胃口，這是民間習俗的積極含意，是告訴人們，因果循環，禍福早種，與人無尤，自當反思，來年好添力。倘自己不自覺自律，「灶君」也費力，何況在今天社會的現代化及電子化，透明度高，公民覺醒監督，已不需「灶君」稟告，人民就是「玉帝」，早已「寒天飲冰水」，點滴在心頭。

帶罪者「謝灶」，最失落的是漢奸黎及其反中亂港集團吧！日前，鄰埠臭名昭著的、呃遍海內外的賭賊大王，被重判「18碌」，真是時辰一到，統統要報。那麼今年秋季恐怕是漢奸黎及其黨羽涉嫌顛覆特區政府、勾結外國勢力、搞黑色暴亂，「打砸搶燒殺」，搗亂破壞香港社會10年暴行，予以審訊的最佳秋後算帳的時候了。「灶君」必須向天庭盡訴百姓的怒火和憤恨，須抵償香港數不清的嚴重損失。

落任者「謝灶」，過去一年香港最大的落任者自然是前特首，哀嘆時不我與，豈不知非歹運也，實乃推綏靖主義路線及屈膝反中亂港集團的錯誤政策鑄成，連任不成，皆自取其咎，與人無尤。更令國人港人瞠目的，是公然對北京惡言相向「馬上拒絕出席」北京冬奧開幕典禮，難道她比俄羅斯總統普京被戰事纏身還忙嗎？其下場真是「眾望所歸，無得留低」矣！

獲平反者「謝灶」，2019年區議會選舉黑暴勢力囊括大部分議席，愛港陣營大敗後，時任民政局局長劉江華成代罪羔羊突被炒，問他犯何罪？對曰：「不知道」。今被委全國政協，獲曲線平反，得還公道！