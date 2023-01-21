有論者指出，完美無瑕嘅偉人係不存在的，呢句話幾時都啱用，因為成世唔犯錯嘅人係不存在的！完美無瑕嘅偉人，只能係遠離時代主題和社會實踐嘅虛構境界中被塑造出來。事實上，一個人腳踏實地，面對真實嘅環境，難免遇到各種難題、迷霧，此刻，能夠選擇優雅的離開，不戀棧權位，畢竟係一種智慧。

呢，新西蘭總理阿德恩喺毫無預兆下，忽然以「無精力完成另一個任期」為由宣布請辭，老朽覺得佢選擇急流勇退，係一種智慧！今年才42歲嘅阿德恩，過去5年多嘅總理生涯遇到不少挑戰！唔好忘記，佢2017年以37歲之齡擔任總理，成為全球最年輕嘅女性領導人，上任8個月誕下女兒，佢曾經帶同初生女兒出席聯合國大會，一個女性，事業、家庭兼顧，絕不簡單。

阿德恩任內，經歷國內基督城清真寺恐襲，佢喺短期內實施槍械改革，全國禁用軍用半自動步槍及突擊步槍、撥款回購槍械，同時促請科技巨企限制宣揚暴力極端主義，其迅速應對如此突發事件贏得各界稱譽。此外，喺應對疫情初期採取閉關、封鎖全國嘅嚴控政策，令紐國喺疫情頭兩年嘅死亡率非常低，這也是佢決策得當，防疫措施備受好評，難怪2020年帶領工黨贏得大選並連任！靠的是真材實料。

當然，世界風雲變色，沒有國家不受到衝擊及影響，新西蘭近期通脹急升、犯罪率上升等，阿德恩未能解決社會不平等、貧富懸殊問題，佢民望下滑亦在意料之中。不過，喺佢領導下，新西蘭國際地位有所提升，佢對得起國家有餘，尤其令老朽動容嘅，佢話離任後終可同未婚夫結婚！呢啲就係「食得鹹魚抵得渴」，佢冇向未婚夫及女兒道歉，辭職亦不過因疲憊，回歸家庭主婦，何其踏實不矯情！