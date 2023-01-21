英國政府去年提出《公共秩序法案》，法案目前已通過下議院三讀，處於上議院辯論的最後階段。近日英國政府提出《公共秩序法案》修訂方案，建議授權警方在示威活動升級前提前進行干預。首相府認為，修訂方案可以幫助警方「先發制人」，有效遏制堵路、緩慢遊行等「破壞性」的混亂情況，給予警方更大自由度，並就何時能夠介入示威進行更明確定義，新法案適用於英格蘭和威爾斯。

由於部分英國警官認為現存法律在何謂示威造成「嚴重擾亂」解釋含糊，給執法造成困難，於是提出法案修訂的要求，相關提議獲得首相辛偉誠的支持。辛偉誠指民主賦予人們示威的權利，但並非絕對，必須在個人和大眾權利之間作出平衡，強調不能容許少數人的示威活動影響大部分民眾的生活。英國政府去年提出立法，處理導致交通受阻和癱瘓的示威抗議活動，並把干擾重要基建列為刑事罪行。

修訂方案擴大對示威「嚴重破壞」的定義，容許警方在示威活動未有造成嚴重影響前，盡早介入並中止示威。警方可考慮同一組織連串示威活動的「整體影響」，而不是單看個別示威活動。有人權組織批評新修訂是打壓民眾表達意見，不僅給予警方更大的權利，也會讓警方執法情況更加複雜。

「針刺不到自己不知痛」，英國的反華政客以政治立場先行，顛倒是非黑白，強烈批評香港的民主自由倒退，為反中亂港分子撐腰，蠱惑人心，不斷散播詆毀中央和特區政府的失實言論，打着「人權自由」之幌子，行破壞「一國兩制」之實，挑撥中央和港人關係，把港人福祉當作政治工具，企圖攬炒香港，惡行昭然若揭，無從抵賴。

「風水輪流轉」，英國工潮持續，政府較早時向國會提交的反罷工法案將於下議院首讀，法案要求醫療衞生、教育、消防、交通、邊境保安和關閉核設施共6個行業的工會，在罷工期間安排部分人手繼續工作，向公眾提供最低限度服務，否則罷工活動將被視為不合法。工人收到僱主通知要上班，但仍參與罷工，有可能被解僱。英國皇家護理學院批評，辛偉誠無意解決工潮，並且警告若到本月底談判仍未有進展，將會在2月初發起新一輪罷工，屆時罷工規模將增加一倍。

《基本法》、《香港人權法案條例》和《港區國安法》尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括言論、新聞、結社、集會、遊行、示威等的權利和自由。

一向推崇人權自由的英國，現在也面對現實跪低，擬修例擴大警權，可預先取締示威，不能容忍少數人擾亂市民生活。逃亡英國的手足，請珍重！