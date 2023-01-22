正論：兔氣揚眉迎新歲　揮別疫境好運來

寒辭去冬雪，暖帶入春風。今日是大年初一，虎去兔來，春回大地，香港是否也能否極泰來？誠然，港府大幅放寬防疫措施，人們終於可以四出拜年，春節氣氛較過去數年都要濃烈，但疫情始終未完全消退，環球經濟不景，香港無法獨善其身。今年春節市道亦未如預期，街市檔販生意下跌，食肆亦要薄利多銷，加上內地旅客寥寥無幾，在在預示兔年伊始，未必盡如人意。

九龍城街市向來是大時大節的市況指標，昨日大除夕，檔販卻大嘆生意未如理想。有雞檔東主坦言，今年較多市民回鄉度歲或外出旅遊，生意下跌一至兩成；亦有街坊表示，往年難以外出食團年飯，趁今年解禁，已相約家人出街食，因此對街市生意亦有影響。商場則旺丁不旺財，許多時裝店門堪羅雀；食肆生意則不俗，很早已訂滿座，惟不敢加價，以薄利多銷為主。

辦年貨方面又如何呢？旺角花墟人頭湧湧，市民都不吝花費數百元買年花；惟上環「海味街」生意只是普通，人流疏落。商戶表示，過去較多內地客訪港，買海味十分疏爽，但今年鮮見內地客前來購物，本地客則相對慳儉，未能帶動生意額顯著上升。

事實上，中港通關後，除了有大批港人北上度歲，南下的內地旅客數目遠遜預期。1月上旬日均客量逾一萬人次，遠多於去年同期，惟疫情前同期日均旅客逾20萬人次，相比下仍不足一成。展望農曆新年假期，旅遊業已打定輸數，無內地旅行團訪港，料復常路遙遠，需時數以年計。這除了因為內地疫情未息，打擊民眾外遊意欲，跟香港自2019年起，部分港人借疫情多次釋出不歡迎內地旅客的訊息有沒有關係，大家心中有數。

再說，香港是細小型外向經濟體，根本無險可守，現時環球經濟不明朗，西方更受惡性通脹所累，香港豈能獨善其身？目前本港通脹雖不如西方嚴重，但對民生的影響亦漸見浮現。政府統計處公布，去年12月綜合消費物價指數按年上升2%，較11月的1.8%升幅為高，當中以電力、燃氣及水按年上升14.7%最誇張。兩電今個月起大幅加價，加風勢必造成骨牌效應，民生多艱，寫在牆上。

當然，新的一年始終要有新的希望，正如東方傳媒機構向黃大仙求得的靈籤所示，今年香港整體運程是「塞翁失馬，焉知非福」。特別是隨着防疫措施進一步放寬，而內地疫情漸走下坡，預料很快便可平息，只要香港能夠把握國家發展機遇，加上自身努力，不難走出疫後困境，再創高峰。儘管西方老愛唱衰中國，但多個國際大行都預測，今年中國經濟增長將超過5%，繼續成為振興全球經濟的火車頭。香港有背靠祖國的優勢，只要大家同心協力，這些年失去的絕對有機會在今年追回來。

市民的新年願望很簡單，第一是希望疫情盡快過去，重過「無罩」生活；第二是經濟重回正軌，人人有工開；第三是冀為官者能夠體恤民情，紓解民困。即將公布的財政預算案會否續派消費券提振市道，市民和商界不無期待。