世界視線：歐洲防食物浪費　更要做解貧紓困

德國及法國都是富裕國家，國民整體環保意識也極高，最能反映這兩方面的是他們對防止食物浪費及濟貧的處理。據統計，德國平均每年丟棄的食物就超過1,100萬噸，這是非常大的浪費；法國雖然已立法防止生產商丟棄食物，但估計2022年還是總共浪費了1,100萬噸。

可怕的是，一方面店商及家庭天天丟棄過期或不想食用的食品，另一方面，社會上有數以百萬計人無足夠經濟能力購買充足及合適的食物。歐盟估計成員國平均每人每年浪費117公斤食物！只有透過各方面合作才能杜絕食物浪費，接濟到有需要的人，減少生產浪費及處理廢棄食品的能源損耗。

法國最徹底，根據法例，生產商及超市必須採取措施來防止浪費食物，任何沒有售出但還能吃的食品，都必須加以分類，分成捐給慈善機構、當動物飼料，或做堆肥等類別。所有大型超市都必須和一家慈善機構簽約，以利捐獻食品。

德國就有其出名的食物銀行Die Tafel的運作，在全國收納及分發生產後無法出售的食物。Die Tafel於1993年成立，發展至今在全德國有960個地點分發收集來的食物，它有6萬名義工，從收集方面它的聯絡網包括大小生產商、超市及商店，亦定期在不同社區的學校、教會及體育會等民間機構發動家庭及個人捐獻，也包括日用品。

在營運方面，它依賴的主要是兼職義工，不少是退休人士，也有社會服務職業訓練學校、學校暑假或假期實習生，主婦或熱心人士。他們一些駕大機構財團捐贈及資助營運的貨車收集食品，一些人重新包裝及分發給有需要人士。接受捐贈食物的人士要登記做會員，幾年前一直有會員200萬，但由於新冠疫情，至今急增至400萬。由於供應不足，暫時無法增加會員人數，採取候補方式，有退會才可加入新會員。近年由於能源危機及俄烏戰爭，會員出現大量退休人士及烏克蘭難民，前者因為退休金增幅趕不上能源加幅及通脹，也無能力找兼職，開始掉進赤貧一族。

不過，社會及政治學家指出，食物銀行只能幫助一些窮人食物上的需要，可減少浪費，推動環保，但它不能解決貧窮令人喪失自主和尊嚴，以及在居住、活動、發展機會及資訊等的貧乏，貧窮問題需要政治解決，政府無法推卸責任。香港社會值得借鏡！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻