功夫茶：轉型創科成趨勢　教育守舊聽乞米

要進步，就要勇於嘗試、大膽求變，亦即係所謂嘅「轉型」；過於保守、因循守舊，注定會被時代淘汰！以本港為例，查實都經歷咗多次轉型，先取得今時今日嘅成就；開埠以嚟，由最初嘅漁港，到製造業興旺，一步一步蛻變為國際金融中心、航運中心、貿易中心，過程絕不簡單。唔好以為功夫茶喺度回顧歷史，皆因時代不斷進步，假如本港故步自封，好容易打回原形；於是乎，好多有識之士不停思考本港未來嘅前進方向！

呢嗱！香港生產力促進局總裁畢堅文，尋日就喺大氣電波上指出，去到2030年，全球將會有2,000萬個製造業職位被機械人所取替，甚至會有11億個工作崗位受全球化、行業轉型、科技進步等因素嘅影響，出現徹底改變；未來嘅全球產業將會以創新科技為主，所以香港為咗順應潮流，亦要實現「新型工業化」，具體嚟講，就係透過創意、智能、數碼化、高技術同埋可持續發展等元素，發展具增值潛力、高經濟效益嘅新興產業。畢堅文仲指出，要實現呢個目標，香港需要新興科技人才去取代舊工種！

有遠見當然好，之但係聽到「人才」兩個字，相信大家都當堂打個突，第一時間聯想到現時各行各業缺乏人才，現有嘅人才又因為移民潮而不斷流失，就算港府不斷強調要「搶人才」，但所推出嘅計劃吸引力欠奉，至今成效不大，咁點樣實現「新型工業化」呢？

吸引唔到人才，咪惟有自己培育，之不過都唔係講咁易，必須教育政策配合先做到！雖然港府一再強調要加強創科發展，又鼓勵學校推動STEAM課程，即科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics），但創科教育查實尚未列為校內正規課程，結果導致課程缺乏準則、質素參差。有調查指出，多達79%家長認同將創科教育列為校內正規課程，連生產力促進局亦因應呢個情況，表明會推動年輕人接觸新興科技，加強培育新興科技人才咁話；偏偏港府好似不為所動，任由擔心子女前程嘅家長空自着急。

想轉型、想革新從來都唔容易，必須多方面配合，稍一不慎就好易造成混亂。就好似行路咁，左腳行一步，右腳又行一步，香港先能夠向前走；假如左腳行一步，右腳郁都唔郁，咁注定未進步先仆倒！推動轉型同教育改革正好就係左右腳，轉型太快但係培育人才追唔上，就會有工都冇人做，培育大量人才但係行業發展追唔上，就會有人無工做！港府作為最大推動者，好應該確保兩者同步，相輔相成，否則轉型最終只會一場空！