中國與印度的合作不應是權宜之策，而是大戰略，一如印度提出的戰略自主。中印合作是打破東西的大國博弈，使中俄印聯成一線，美國的霸權陣營即使靠北約綑綁亦難以匹敵。中印合作更會在國際上作出示範，吸引其他新興大國捨美國而就中俄印一線。

在政治方面，中印合作消解美國的印太戰略，中印背靠，便無後顧之憂，且可合力推動東盟進一步發展。印度與巴基斯坦關係和緩，則可打通中亞，既使中國西出中亞、西亞之路暢通至印度洋，也使俄羅斯、伊朗、印度的國際南北交通走廊真正貫通南北歐亞。

阿富汗從四戰之地恢復成絲綢之路東西南北的樞紐，影響所及，伊朗與沙特阿拉伯之於伊斯蘭教遜尼與什葉派的妥協，便把歐美帝國主義的殘餘勢力趕出中東，迫使以色列接受與巴勒斯坦的並存。海上的印度洋便成安全的海道，中印不需作武備競賽，更可以合守馬六甲海峽，向南防美國最大的軍事基地迪戈加西亞島，也可逼走波斯灣的美國第六艦隊，追求印度洋與海上絲綢之路非軍事化。

中印合作不是憑空想像，一是上海合作組織本是中俄主導，現已加上印度與巴基斯坦，並謀進一步擴張。中俄印巴可以共處，便已是外交巨大變化。二是俄印伊的國際南北交通走廊正擴大連接，中國西出中亞之路乃至下波斯灣都必然與之合作。中歐陸上交通的中線和南線都經中亞，形成以中亞為樞紐的大交通網絡。

三是俄羅斯全力推動去美或抗美的國際大團結。俄與印度、伊朗關係密切，中俄亦有協作夥伴關係，俄努力打通中亞、中東，中國亦不可能袖手旁觀，中俄之間同時存在良性競爭，中國不可能放棄中亞，也不可能在俄羅斯積極推動中甘於落後，尤其是俄羅斯不避前嫌，向巴基斯坦提出石油管道的巴溪計劃，大有啟動印巴伊朗至中東天然氣管道的大計劃，印巴不會無動於衷，印巴也可有空間妥協合作，這就使得中國的中巴經濟走廊同時面對協作與競爭，中國怎能不動？四是阿富汗周邊國家的會議把中俄印巴伊朗中亞都牽入，中國不能不與印度競爭援助阿富汗，例如印度主導從阿富汗到波斯灣恰赫巴哈爾港的走廊建設，也可成中印合作項目。

中印合作是大戰略，要求大智慧，中印都是文明古國，當可有此跨越歷史的戰略大智慧。