美國現在最怕甚麼？最怕在俄烏戰爭中北京支持莫斯科。美國動員北約、歐盟數十盟友大力軍援支持烏克蘭尚且打不贏俄國，若有北京支持，俄必勝更無懸念。

這場戰爭俄羅斯不可能敗，如果美國和北約親自參戰，俄羅斯也不可能敗，只會是打到最危難之時雙方動用核武攬住一起死，俄羅斯早就作好了這樣視死如歸的準備。可見對俄羅斯是生死存亡之戰，敗了即無死所；對美國只是想借刀殺人，賣武器、發戰爭財，削弱俄羅斯。如此來看，誰敢拚命、誰不敢拚命不問可知，狹路相逢勇者勝，何況不要命的。

不過，美國雖然不敢拚命向前，也有退路，但還是想通過有限度的戰爭拖垮俄羅斯，達到它再反過身來集中力量打擊中國——這個它最想打倒的戰略目標。然而，俄烏戰事並不理想，打了將近一年，美國和北約不斷軍援，不但沒有拖垮俄羅斯，戰場局面愈打愈糟，自己這邊已經吃不消，尤其是北約和歐洲，自家經濟、民生大受影響，怨聲載道，希望早些結束戰爭。他們多不清楚「為誰而戰」？為何要被美國綁架和俄羅斯過不去？搞得自己雞毛鴨血活受罪。

現在俄烏之戰的局面，對美國極為不利，進退兩難。這個時候，它對中國支援俄羅斯更是忐忑不安，十五吊桶打水——七上八下。在莫讓北京支持莫斯科這件事上，美國是有求於中國，但它偏偏要傲慢無禮，警告中國不要在俄烏戰爭中向俄羅斯提供實質和安全援助；美國還揚言，一旦中國協助俄羅斯規避制裁，將要付出代價。

中國共產黨百年在和西方列強、帝國主義鬥爭中從來不懼恐嚇威脅，更不怕和他們展開任何形式的生死較量。凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對！這不是感情用事，而是事物發展和鬥爭邏輯使然。美國怕甚麼，正說明這是它的軟肋和痛點，我們就要對準痛擊，趁它病，要它命！