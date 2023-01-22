揮別虎年，迎來金兔，新的一年，新的開始，自然應有新的氣象，新的希望。對飽受3年疫情折磨的港人而言，新年希望就是疫情完全消失，人人身體健康，社會恢復正常，經濟早日復甦。當然不能少了這句：恭喜發財！

有句成語叫否極泰來，都知道出自《易經》，意指逆境達到極點就會向順境轉化，壞運到了頭好運就來了。其實在《易經》64卦的卦序裏，泰卦是第11卦，否卦是第12卦，即是說從泰卦到否卦只有一步之遙，所以一定要居安思危，未雨綢繆；而從否卦到泰卦則需要轉一圈，所以必須歷經坎坷，耐心等待。這些年香港先後經過黑暴和疫情摧殘，可謂五勞七傷，衰到極點，現在黑暴消失了，疫情也正漸漸消退，口罩即將摘下，希望就在眼前，該是否極泰來的時候了。

根據東方傳媒機構向黃大仙求得的靈籤，香港兔年運程是「塞翁失馬」，正好暗合否極泰來的意思。事實上，隨着防疫措施陸續放寬，與內地恢復通關，北水蓄勢待發，香港兔年確實可以看高一線。港股在虎年歲末大幅反彈，收復不少失地，就是一個好兆頭，說明春江水暖鴨先知，金融市場已先行一步。

當然，香港經濟能否全面復甦，關鍵在於內地因素。當前世界大氣候並不理想，俄烏戰爭沒完沒了，美西方深陷通脹危機，衰退陰影揮之不去。而中國則沒有這些困擾，雖然放開防疫政策後也出現一些亂象，但隨着疫情高峰期過去，很快就能恢復正常。一眾國際金融機構對中國兔年經濟普遍持樂觀態度，最高增長預測達到5.4%，最保守的增長預測也有4%以上。反觀對美國經濟預測則悲觀得多，普遍認為即使不陷入衰退，也不可能有明顯增長。近期美元由強轉弱，人民幣等貨幣大舉反攻，正是國際資金用腳投票的結果。部分西方政客和學者刻意唱衰中國經濟，那是意識形態偏見作祟，完全背離事實，根本不值一哂。

說到底，香港要走出當前困境，就不能閉關自守，必須消除障礙，搭上內地復甦的順風車。港府拖拖拉拉，擠牙膏式放寬防疫措施，說得好聽是穩紮穩打，其實是畏首畏尾。近年香港流失大量人才和錢財，錯失不少機會，讓新加坡等地冷手執個熱煎堆，再不奮起直追，只能被對手進一步拋離。路在何方？路就在自己腳下。