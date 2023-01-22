美國國務卿布林肯即將於下月訪華，加上美國財政部長耶倫特地跑到蘇黎世與國務院副總理劉鶴會面，誰有求於誰彰彰明甚。事實上，中國持續拋售美債，數量已超過1,700億美元，目前中國持有的美債僅約9,000億美元，創12年來新低。由高峰期持有過萬億美債並是美國全球最大債主，至今已跌至第二位。本來日本也在拋售，但礙於美方施壓而停止，日本「榮登」美國全球最大債主之位。

由此可以預計，布林肯又好，耶倫也罷，求見中國其中一個目的，必然同希望中國停止拋售美債有關。必須指出，美國債台高築，基本上是以瘋狂印鈔和舉債度日，但隨着美國單方面發動貿易戰、科技戰，加上聯儲局多次加息，導致美元陷入惡性通脹。中國果斷減持美債，實現資金回流，誰曰不宜？更何況，看見美國肆意制裁俄羅斯，連個人在美資產也隨意充公，誰看見了不心寒？

一石激起千重浪，中國拋售美債已造成跟風效應，其他國家也有同類舉動，日本也是其一，只是美國施壓才停止。更重要的是，中國拋售美債的同時亦逐步增強人民幣的國際影響力。沙特阿拉伯財政大臣表明，對以非美元開展貿易的討論持開放態度；而中俄的天然氣交易早已用本幣結算，沒有美元的份；橋水創始人達利奧甚至揚言，以美元為主導的世界秩序和全球化經濟時代正在消退，大國及盟友已形成經濟、貨幣和軍事集團，中國成為美國經濟勁敵。美元霸權還可持續多久？

對朋友款以好酒，對敵人舉起獵槍，這才是正確的處世之道。美國處處以中國為敵，貿易戰無法撼動中國便發起科技圍堵，每一着都急欲置中國於死地。在這樣的情況下，中國還有甚麼道理借錢給美國來打自己？