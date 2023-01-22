本欄經常打趣地說，北京要對付台灣的蔡英文政府不難，只消甚麼也不幹，任由他們自我發揮，最後這幫渾人自然會做出渾事，使民心盡失，一步一步地拆毀自己搭建的政治舞台。近日，蔡英文政府又犯傻，竟然想將台灣島變成地雷島。這個建議一出，寶島頓時全民沸騰，民進黨猶如在自己的政治前途上，埋下地雷陣。

台灣政府正打算花費1.8億美元，向美國購入布雷系統，在寶島西岸埋下密集的地雷陣，以防止解放軍登島作戰。海峽兩岸對峙多年，但即使是在蔣家執政最危險的時代，也從沒想過要在台灣島內布雷，因為此舉實在太過危險。當時即使要埋地雷，也只是埋在金門外島。如今事隔多年，金門居民以至曾在當地駐守的士兵，仍是談虎色變，皆因過去數十年，被地雷誤傷者不知凡幾。設下這類死亡陷阱，對付不了敵人，只是害苦了自己人。

沒料到，今天的蔡英文政府還要變本加厲，將地雷直接埋到台灣主島，讓居民天天與死神為伴。更可笑的，是執政者竟然辯稱，新式的地雷十分先進，只會在遇上敵軍坦克來犯時才會爆炸，平時即使被人觸及，也能如如不動，不會有任何殺傷能力，更說新式地雷不同以往，不必埋在地下，可以直接袒露人前，平時人們走過，只要不去主動觸碰便行。

正如不少反對者所說，若然把台灣弄得遍地地雷，而且還不作掩飾，直接將殺人武器露在地表，試問外地遊客還敢到寶島旅行嗎？明知道那是炸彈，卻告訴你它不會隨便爆炸的，但你敢走近它嗎？況且，在台島海岸布雷，就真能擋得住解放軍的進擊？弄不好的，蔡政府只是白忙一場，阻嚇不了對岸的人民子弟兵，卻害慘了台灣民眾。