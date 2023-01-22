日本駐澳洲大使山上信吾近日呼籲澳洲等民主政體要警惕中國，不能讓中國主宰亞太，又指北京試圖奪取對台灣的控制權，烏克蘭之事將重演；隨即遭中國駐澳大使肖千以日本在二戰時入侵澳洲的歷史事實打臉。日本人被指擁有「菊與刀」的兩極民族性，然而在盲目親美下，政客向山姆大叔情深獻菊花，義、勇、仁、禮、誠等武士道美德早被拋到九霄雲外。

日本首相岸田文雄早前訪美後，竟連日駐澳大使也來亂說一通，這當然是有人在背後授權指使，尤其自從澳洲總理阿爾巴內塞上場後，扭轉了前任莫里森的盲目反華政策，中澳關係逐步回暖，兩國愈走愈近，華府不是味兒，東瀛小弟衝出來為大哥分憂，就如牙擦仔替技安助紂為虐，《美日安保條約》的「安」字，處處透着天機。

日本對美國俯首稱臣其實也有故講，當年二戰接近尾聲，美國盤算該如何處理這個行將戰敗的民族，人類學家本尼迪克特受委託進行研究，結果得出日本人民族性中既祥和也黷武、既馴服又倔強的兩極性格，亦即著名的「菊與刀」理論。日本人對等級制度的服從，被山姆大叔看準了並緊握在手中，牙擦仔從此被技安收服，只能協助對方欺壓大雄。

日本人具工匠精神，要在國際上力壓以粗枝大葉著稱的美國人，只是時日問題，但「菊與刀」理論加上《廣場協議》，大和民族性格決定命運，敢於亮刀的氣概只能在影視、文學作品中偶爾得見。例如小說改編的收視冠軍日劇《半澤直樹》，反映日本民間對為了正義敢於以下犯上的推崇。此作除了講述銀行小職員力敵高層，更與首相內閣對抗，而怒轟銀行亂批借貸，意思也極其明顯，爆出次貸危機累及全球的華爾街中人，應感羞恥。惟日本是恥感民族，美國不是。