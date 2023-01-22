日前國家衞健委與世衞通電話，就疫情防控工作交換意見。世衞發表聲明，高度讚賞中國應對疫情的努力及公開整體情況的資訊。雙方將繼續合作，加強防控新冠疫情技術交流，共同維護全球衞生安全。

中方自疫情初期就一直本着公開、透明、負責任的態度與世衞及各國分享相關訊息和數據，如最早鑑別出病原體並分享基因序列、與世衞開展60多次技術交流、向多國派出抗疫醫療專家組分享抗疫經驗等。國家衞健委表示，中方將一如既往支持世衞發揮作用，團結國際社會一道抗擊疫情。

然而，在中國開放防疫限制後，有外媒報道貶低中國抗疫成就，稱中國訊息不透明，懷疑隱瞞疫情，大量掩蓋危重者和病歿者的數據，亦與世衞組織溝通不及時等。事實上，隨着開放防疫禁令，染疫後死亡的個案必然增加，情況舉世皆然，世衞亦指中國新一波疫情流行情況與他國相似，中方根本沒必要隱瞞相關數字。加上收集整理數據需時，中方為避免出現頻繁補充漏報死亡數字等情況，需對死亡病例進行系統性分析，因此公布耗時較長。而近日國家衞健委公開了新一輪的新冠死亡人數，由上月8日至本月12日，全國醫療機構累計在院新冠感染相關死亡病例近6萬宗，因新冠感染導致呼吸功能衰竭死亡病例有5,503宗，基礎疾病合併新冠感染死亡病例則有54,435宗。

中方公布的數據內容清晰具體，類別劃分明確，加上據世衞發布的消息稱，當前中國主流毒株與其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列一致，並未發現新的變種或顯著突變。事實證明，內地疫情並沒有失控，部分外媒的惡意揣測不具科學依據。