送虎迎兔，苦盡甘來。謹祝各位身心康泰，萬事如意！兔年必須促行政、立法、司法要克兔驕傲！

兔年說兔，不離龜兔競跑的寓言故事。初小便已津津有味地聽老師講這個故事，幼兒表演的劇目總離不開這個選項。父親家教要勤力、要用心不偷懶，也總是以謙虛使人進步、驕傲使人落後諄諄教導。現今社會，許多人和事的演變與足迹，原來總離不開這個顯淺寓言的告誡，人們總是不斷重犯這樣低級的錯誤！真要感謝這個寓言故事創作者目光如炬，洞識世情和人類的劣根性。

3年疫災即將過去，香港經濟動起來了，彷彿已動若脫兔！關通了，客來了，鄉回了，股升了，樓動了，工開了，舖旺了，市好了，但不要忘記香港曾犯過驕傲自大的教訓。曾幾何時，港人看不起內地，頭腦發燒，大香港主義，甚至搞「驅蝗」、「三罷」、逼港府封關、「反送中」、高舉美英旗幟認賊作父，導致通關和復甦落後於澳門。林鄭政府固然要負驕敗首責，但港人也應負驕傲自大、看不起國家、歧視內地人之責。現特區政府若兔年不識兔驕傲及看不起別人的失敗教訓，自醒自警防微杜漸，則不長進了！

香港司法機構的法庭法官也要不忘兔子的驕傲教訓，人大常委會第6次釋法，不就是因為香港終審法院驕傲自大之禍嗎？若稍為謙虛一點，在終審判決前依《基本法》先請教人大常委會，會有第6次釋法嗎？好在最終壞事已變了大大的好事。

立法會未吸取兔子驕傲自大教訓，把尾巴翹上天，未經內會通過便先斬後奏更改委員會會議歷來行之有效的記錄寫法，刪去議員姓名及投票記錄，令躲懶的議員可逃避公眾監察，像驕傲的兔子睡大覺！