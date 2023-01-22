新春開筆，回首壬寅虎年，百業重挫，大家但願「虎盡甘來」，寄望「兔氣揚眉」新一年，一如昨天本報「產評」令人振奮嘅標題：虎年經濟終脫苦，兔躍迎春開新局！前輩說，有時候，只要把心胸敞開，快樂也會逼人而來。「幸遇三杯酒好，況逢一朵花新」，一元復始，萬象更新，老朽祝福本報讀者新春吉祥，百毒不侵！

新冠疫情3年，去年新春正是第5波疫情大爆發嘅前夕，一諗起都淚崩，戲院、酒吧、美容院等表列處所全關閉，就連年宵花市都取消，晚市禁堂食；尤其不堪嘅係，公院不勝負荷，院舍爆疫更是慘不忍睹，大批長者寒風冷雨下喺公院外露宿等候治療，呢個畫面，老朽至今仍難以忘懷！疫慌3年，累計逾1.3萬人染疫亡，其中約1.28萬人係喺虎年病逝！當中恐怕難逃政策疏漏引致，輕症者「舍內隔離」尤其令人詬病，是以話「廢官毒過新冠」，亦不無道理焉，思之令人憮然！

新一年復常路仍漫長，老朽未敢奢望能「兔氣揚眉」；內地都係堅持「穩中求進」，更好統籌發展和安全，推動人民生活持續改善！事實上，過去一段日子，大企業裁員、小企業倒閉，唔少打工仔收入大減，更多基層手停口停，甚至入不敷支要借貸度日，老朽一直在此欄希望下月發表嘅財政預算案，財爺能念及民生維艱，要繼續派消費券甚至派現金，就係咁解！事實上，中港恢復通關近兩星期，零售業界指未惠及新春市道，皆因北上回鄉探親多，反觀內地旅客南下寥寥可數。

訪港旅客本月上旬日均逾一萬人次，雖然遠多於去年同期，惟疫情前同期日均旅客係超過20萬人次。復常路漫長，短期內政府仍要多關注弱勢基層，切勿不食人間煙火，只睇浮誇表面！