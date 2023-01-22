送虎迎兔，萬象更新，今天是大年初一，筆者在此祝大家「兔」氣揚眉，萬事如意，闔家安康。在新年傳統中，重要活動之一就是拜年，但近年春節氣氛愈來愈冷淡，一些年輕人更得上拜年焦慮症，怕的就是長輩的過分親切關懷，未畢業的問學業，剛出來工作的問事業，工作了一段時間問置業，當然還有問幾時派利是、生寶寶。這年頭，職場「內捲」化，樓價比天高，大齡未婚青年愈來愈多，已婚的選擇成為「丁克族（DINK）」（Double Income, No Kids）。為甚麼會出現這個情況？香港是時候認真面對青年不婚不育的趨勢。

生兒育女是生理、心理、文化和經濟幾個層面的問題。從最根本來說，人作為動物，繁衍後代是本能，生兒育女亦能滿足人生不同階段愛與關懷的心理需要。但文化和經濟方面，中國傳統追求人丁興旺的文化基本已消失。在以前，人多好辦事，養兒防老；但到今天，人多不代表高生產力，而養兒防老從經濟上肯定是行不通，各種育兒成本，為人父母的照顧責任付上時間精神金錢，加上育兒對事業上取捨的機會成本，功利一點來說，育兒的成本增加，正增益減少，造成今天少子化的局面。

過去的思維會認為，生兒育女是私人範疇的事，政府似乎沒有責任和角色，但實際上，過去政府是有家庭生育計劃倡導，當年電視就常聽到名曲《兩個夠晒數》；同樣今日如果視多生兒育女是對社會的貢獻，那麼政府就應有政策去鼓勵這件事，盡可能令生兒育女不會成為令人難以承受的負擔。首先，無房難有房事，更難談生兒育女，所以從房屋政策上，除了增加資助房屋的供應，在細節上亦要考慮年輕夫婦的需要。其次是育兒開支方面，雖然香港有基本的12年免費教育，但書簿費、課外活動費用也是一筆不小的開支，政府能否為新生兒家庭提供育兒券、增加子女免稅額、在校學生全免書簿費等，這方面希望財政預算案能作出考慮。

物質和金錢以外，營造適合建立家庭和生兒育女的社會環境也很重要。香港人工時長壓力大，每天工作透支，根本就無心無力製造小生命，也擔心沒有精力照顧，故政府應從人口政策的角度去思考工時政策，例如實施標準工時，減少港人工作時數和工作壓力。而照顧兒女與個人事業間的矛盾，的確不易處理，政府應提供足夠的託兒和課後託管服務，讓家長不用為了照顧子女而放棄工作，減少生育的阻力，也可釋放婦女勞動力。

最後，應明確學校教育和家庭教育的分工，為家庭建立一套完整的家庭教育政策，指導和支援家長進行家庭教育，以促進家庭和諧。

丁財兩旺這願望不只適用於傳統社會，在現代社會，人口仍是重要的生產力，更是消費力。兔年代表活力，讓我們努力建立一個人人有希望的社會，鼓勵年輕人培育新一代，為社會注入新動力。