世界視線：美德防長互卸膊　旨在戰爭早落幕

以北約國家為主的國防部長及軍方領袖，日前在德國拉姆斯泰恩空軍基地開會，共同籌劃如何輸送武器支持烏克蘭，特別是烏總統澤連斯基揚言要靠這份大力支持才能夠於春季發動大反攻。會議以美國及德國防長馬首是瞻，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示：「現在不是放慢腳步的時刻……烏克蘭的人民正在看着我們。」但沒有提到支援先進的阿布拉姆斯坦克。

德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）答應支持早前承諾的貂鼠裝甲運兵車，另外搭上獵豹防空戰車，後者為上世紀70年代研發的戰車，據稱可有效對付俄羅斯引入的伊朗無人機，但其中一些是本來已準備報銷的裝備。美德兩國也分別支援愛國者及其他防空導彈裝備。皮斯托留斯就德國提供豹2坦克提出正反兩面考慮，會遲些作出決定。他新官上任，要親身先搞清楚豹1及豹2坦克各種類及數量，生產布局及戰場上實用意義。至於波蘭，揚言供應豹式坦克也要德國總理紹爾茨批准，而且一切都要視乎北約建立進一步的「共識」。美、德是在互相卸膊！

其實，德國政府知道美國不給烏克蘭供應先進重型坦克，就是怕被俄羅斯擄獲到（或是被烏方出售）而竊取其高科技，德國何嘗沒有同樣的顧慮？即使美德兩方面都支持供武，要訓練烏軍操控重型坦克及為其提供保養維修，都是起碼到3、4月才可能開始做得到。

還有，北約國家當然也擔心烏克蘭到時拿到這些裝備，還是否有足夠的軍力和戰鬥意志去發動春季反攻。因為如今北約心照不宣最大的考量，是俄羅斯是否已經準備好發動冬季攻勢。除了巴赫木特，在南方扎波羅熱及白羅斯面向基輔，都可能發動新攻勢，烏克蘭是否守得住也是嚴峻的問題。如果俄羅斯先發制人，乘蘇勒答爾大勝進攻巴赫木特，再成功重創烏軍進佔全頓巴斯，烏軍根本不再有能力反攻，而是走向潰敗，到時烏克蘭人地盡失，甚麼先進攻擊性武器都沒有用。

目前俄羅斯是明顯掌握了俄烏戰爭的主導權，北約反而是在觀望估量。難怪德國軍事專家及一些政要，已經批評北約對提供攻擊性重武器的退縮及烏克蘭收復故土無望，就應該切實打開與俄羅斯和談之門。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻