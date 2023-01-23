正論：復常須優化配「兔」　通關愈簡單愈好

虎盡兔來，疫情有向下走的趨勢，政府高舉復常的口號，本月尾起確診者不用強制隔離，但尾大不掉，防疫措施藕斷絲連，口罩令仍然牢牢印在市民臉上，而通關並非百分百，來回依然要驗核酸，加上有配額限制，不少市民大呼不便。

歲晚適逢通關，闊別3年，數以萬計港人北上團聚，通關配額仍然可應付，關口人流尚算暢順，但意料不到的是，回鄉人龍不在口岸，反而是堆在各區檢測站，為的是入境內地需要48小時內的核酸陰性證明，各檢測站應接不暇，再加上當局低估狀況，宣傳及應變不足，令到需求分配不均，有檢測站大排長龍，有檢測站未用盡配額，市民一家老幼在街頭苦等數小時，寒風刺骨，苦不堪言，怨聲載道，便民變成擾民。

本報早已揭露通關驗核酸帶來的問題，北上固然麻煩，南下更欲驗無門，內地極多檢測站已取消，餘下的又多限制，港人求驗無門，有人趕時間更冒險無「證」衝關，從本月8日通關至今剛逾兩周，驗核酸已經成為眾矢之的，紛紛要求取消。港府頭痛醫頭，調整分配本地檢測站工作，人龍雖然稍紓緩，但問題依然未解決，春節過後，再過幾天便會有大量市民回港，多數需要在廣深等地做核酸，恐怕有一定數目未能找到地方驗核，到時滯留內地就新年開壞頭了。港府後知後覺，表示正與內地商討推展下階段通關，希望以快速測試代替核酸檢測，甚至取消過關檢測要求，再開下期票，過年後有條件撤銷過關配額的限制。

想頭大膽子小，用來形容港官最貼切不過，口口聲聲邁向復常，這個「邁」字名不副實，沒有邁步，只有碎步，細眉細眼的放寬限制，若非內地一月初果斷全方位解禁，相信甚麼疫苗通行證密接隔離仍然放寬無期。事實證明，正如專家強調，香港有極強免疫屏障，通關後每日確診數字沒有上升，而是不斷下降，專家亦評估疫情反彈機會不大，認為將會可以改為快速測試，甚至完全不用檢測。

潑出去的水收不回，踏出了的腳步不要向後退，港人北上每日配額未試過用盡，未必代表需求有限，而是因為核酸檢測限制，有人想即日起行，無奈核酸檢測結果需時，而且又怕回程時找不到檢測站，所以打消主意，若果徹底取消驗核要求，肯定過關人數大幅飆升，到時現有限額僧多粥少，有關方面應該把眼光放遠，審視全面通關後各方需求，包括交通及關口操作，讓復常軟着陸，不用有無謂陣痛 。

通關愈簡單愈好，復常就是回復正常生活，過年本來就應該高高興興，不要受到種種掣肘折騰，不過近幾年鮮見人們的笑臉，因為給口罩遮蓋了，今年新年雖然說大幅放寬防疫措施，但人人臉上一個外科手術口罩，大殺風景，港府暫時沒有撤銷口罩令的時間表，又指戴口罩是最有效的防疫措施，同時亦可預防傷風感冒。這種思維與世界脫節，很多地區早已取消口罩令，這正正是復常的象徵，香港一日未取消口罩令，外國遊客都會維持香港疫禁的觀感，裹足不前。

事實上，即使沒有強制戴口罩，市民依然可以根據自己需要佩戴，在車船及人多地方戴高規格口罩也行，現在雖然有口罩令，但執法不嚴，有人露出鼻孔，有人索性拉下純粹掛耳上裝模作樣，不少人隨街吸煙肆無忌憚。自從七人欖球賽觀眾除罩狂歡，再加上世界盃全球直擊球迷無罩歡呼，口罩令有否繼續存在需要，可思過半。香港是國際金融中心，就算未能領先潮流，也不要大幅落後，順應時勢，口罩令也是時候取消了。

施政要有前瞻性，政府現在不應該再糾結於取不取消，放不放寬，而是要預視鬆綁後如何配合，避免不必要後遺症。月底確診者將會免隔離，起初焦點是確診者上班會否在辦公室播毒，但公眾反應逐漸聚焦在病假指引不清，把關重責卸給醫生，到底發幾多日病假，人人有不同標準，衞生官員還口口聲聲新冠與感冒不同，治療也不同，那病假當然也不同，但現在劃一當上呼吸道感染處理，可想而知，實行時會出現多大混亂，預計有患者會受壓力，特別是基層藍領，手停口停，被迫帶病上班，沒有適切休息，若果猝死在工作間，政府會賠命嗎，抑或要僱主及醫生成為代罪羔羊？說到底，幾多的金錢都買不回人命，當局有必要作出更清晰指引，許多衝突矛盾本來可以避免，準備工夫要做足。

苛政猛於虎，廢官可以比新冠更毒，換過來，德政可以令香港像兔子反彈，好官解萬民憂患，是抗疫最好的藥劑。最壞的時候已經過去，香港可否回到最好的時候，當然是大部分市民的新年願望。大年初一禍不單行，火災連連又奪命，復有墮軌意外，兔年好過虎年，只是主觀願望，說到底都是事在人為，種善因得善果，多行不義必自斃，世上沒有無緣無故的悲劇，一切有迹可尋，新年伊始，疑中留情，希望港官可以檢討過去一年得失，痛定思痛，不要再做寓言中失敗的兔子，必須勇往直前，在復常路全速衝刺。