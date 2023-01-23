功夫茶：派糖紓困使乜諗　還富於民行大運

剛踏入兔年，相信大家呢幾日聽得最多嘅，都係「恭喜發財」、「身體健康」、「新年行大運」！點止祝賀說話咁簡單，經歷疫慌、經濟低迷，發財同健康早已成為香港人最迫切嘅願望。隨住疫情退去、恢復通關，市民終於見到曙光；喺呢個關鍵時刻，港府好應該加一把勁，推動社會全面復甦，派糖自然係不二之選！

新一份財政預算案即將喺下個月出爐，市民最關心嘅莫過於港府派唔派糖，大唔大粒，抑或係小恩小惠、到喉唔到肺。近日各界紛紛發表意見，當中最矚目嘅，當然係建議港府繼續派發消費券啦！殊不知喺尋日大年初一，本應該喜氣洋洋嘅日子，竟然有財金官員出嚟話，目前各政黨對於派唔派消費券嘅意見並不一致，有政黨擔心續派消費券會對政府財政造成太大壓力，認為要投資中長期，先可以令到經濟持續增長。官員言下之意，查實即係話呼聲再高都唔一定成事，今年未必會派消費券囉！

新年流流，忽然聽到官員說法，相信唔少人都覺得難聽過粗口，開心即時減半，連拜年嗰陣都笑唔出！唔開心係好正常，皆因現時唔係百業興旺，派糖並唔係錦上添花、可有可無，而係雪中送炭；對於基層嚟講，甚至可以形容為救命稻草。就算派得唔多，舉例話派5,000元，只有去年一半都好，足以免去基層一個月使費嘅煩惱；家吓話有機會唔派，基層失望之餘，仲要早作打算，例如話開年飯食平啲，利是都派少啲咁，提前儲多一蚊得一蚊，過年又點會開心？

呢嗱！並唔係話反對派消費券嘅政黨想法唔啱，現時港府財赤嚴重，庫房五行缺水，係公認嘅事實；政黨嘅擔憂，當然有道理啦！之不過，就算明白有道理，但道理唔可以當飯食；況且現時經濟環境有幾差，民生有幾惡劣，幾多人失業、手停口停，一樣有目共睹。即使預期經濟將會復甦，明天會更好，優先考慮嘅，都係今日有冇飯開！唔係唔體諒政府財政儲備緊張，但多有多派、少有少派啫；好似包利是咁，有能力嘅可以封500元、1,000元，冇能力咪封10元囉。同一道理，消費券派少啲，市民唔會話太反感，但完全唔派，難免認為港府唔體恤市民。

雖則話派糖有好多種，唔派消費券，一樣可以有其他扶貧措施。問題係，歷屆政府所推出嘅扶貧措施，每每遭人詬病，遠不及派消費券，直接到市民手來得實際。更何況，消費券本身已經係折衷嘅方法，過程煩瑣又問題多多，派錢先係最好，純粹因為港府擔心市民收錢之後會儲起唔用，先改派消費券啫！既然港府認定派消費券有助於帶動消費，消費增加有利於經濟復甦，經濟復甦就會增加庫房收入，最終都係流番入庫房啫；還富於民，又有乜好怕喎！