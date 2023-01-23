寫了這麼多年世界變、中國變，香港也要變，香港真的變了嗎？

這幾年黑暴過去，今年疫情也可過去，但是，似乎是一切還舊，且有點變本加厲。香港是變，或多只是收了舊的做法，換上新瓶，安上不同的說法，加添了口號，基本上還有舊的一套，從英國統治時來的一套。或許沒了戴麟趾時的腐敗，卻還比不上麥理浩的新政。已經21世紀過了20多年，香港為甚麼還戀舊戀殖呢？就算這是不合時宜、政治不正確的說話。社會求變，便是要尋根問柢，把現實認真比較，看究竟是真變了，抑或是陽奉陰違，表裏不一，讓原來的既得利益者、落後的制度文化可阻礙新時代的變革。

特區政府要說結果取向，卻是怎樣的結果？最典型的例子是簡約公屋。一是以過渡代替久居的住所；二是簡約的造價比正常貴。這不是本末倒置是甚麼？有了成果，卻是調換概念，簡約過渡屋本不應算入成績，卻堂而皇之列入。這是為了政府的假面子，抑或是真的為民服務？

黑暴最大的問題是教育，升旗唱國歌有助端正學校文化，可還是形式，需文化行為認知的教育。通識課程改變了，換來的是老師不懂教，學生不願學，硬繃繃的教條文章，本來還可逐步改善，竟只分合格與否，師生都可馬虎敷衍，怎樣扭轉學校裏的氣氛？

中文還是學生最害怕的科目，中國歷史是逃避的科目，母語教學變成與普通話教學對立。本地學校紛紛直資化，學生轉國際課程、國際學校。教育不是一國兩制，而是去當地語系化、去中國化。誰當教育局局長，誰在議會裏主持教育立法，都沒有認真考慮，更不用說變革改善。教育從大學至幼稚園都是在去當地語系化、去中國化。再有一次黑暴，也未必不可能。當然反過來，如一些學校校長把外語摒除，削弱英語，標榜政治正確，又是矯枉過正。

香港的基建有所改善，卻是幾十年前的規劃，現在才落實。但規劃落後，沒有與內地協調配套，不知周邊地區的發展趨向。政府仍是閉門造車，好的是不再排斥內地，但與內地連接還止於口號，缺乏深入細緻的調查分析，打破舊框框的思維。不是明日大嶼，亦不脫粗疏，亂花錢，不認識到從規劃到建造，香港從英國承繼的體制是怎樣百洞千孔、效率低下。

兔年香港可真變嗎？