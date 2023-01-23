2014年人大「八三一決定」後，中央駐港機構官員曾經表示，未來數年不宜重啟政改，應該集中精力發展經濟、改善民生。這個思路，中央政府早已確立，那時北京官員已反覆表示「八三一決定」對香港政改並無時間規限，朝廷更不會在修訂或改變「八三一決定」的指向要求下「重啟政改」。

而香港反對派一再呼籲「重啟政改」，要首先「廢」了「八三一決定」，或打掉其框架。雙方的立場絕對「頂牛」，在此情況下，「重啟政改」成為不可能，這是誰都看得出的。不過，這不等於政改問題可以或應該長期置之不理，更不應以為把政改置之一邊，就能達到「集中精力發展經濟、改善民生」的目的。

香港回歸20多年的現狀和「一國兩制」的設計安排，一直是認為不解決政改這個「主要矛盾」，「發展經濟、改善民生、促進和諧」就難以實現。政改是繞不開的障礙，除非香港不搞「一國兩制」，實行內地社會主義制度，那就可以在「行政主導」、「高效率三權合作」下「大力發展經濟、改善民生、建立和諧社會」。

說到政治體制改革，改革開放以來，「總設計師」鄧老爺子曾經多次提及。後來出了「顏色革命」事件，中央害怕生亂，擔心「改旗易幟」，就再也不提，將其無限期擱置。這樣做，在社會主義內地沒有問題，不影響「集中精力發展經濟、改善民生」，不影響社會主義的「三權合作」。

然而，這在資本主義的香港就是另一回事，在「一國兩制」框架下不易行得通。政改問題不是當局想擱置就能擱置，想繞開就能繞開的，尤其是香港政改和普選已走到了今天這一步，已成了香港社會政制結構的關鍵部分，不把它最終弄好，整部機器何能有效暢順運作？

現在香港平息了暴亂，有了《港區國安法》，要落實中央全面管治權，這個問題怎麼解決？