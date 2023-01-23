美國傳媒報道，華府在國務卿布林肯下月初訪問北京前劃出紅線，警告中國不要在俄烏戰爭中，向俄羅斯提供實質和安全援助。這分明是赤裸裸的恐嚇，不知中方如何回應？美方不遵守中方在台灣問題上的紅線，為何中方卻要遵守美方在俄烏問題上的所謂紅線？

顯而易見，美國確實很擔心中俄聯手，否則不會如此緊張，每隔一段時間就出言恐嚇，而這恰恰說明中國很有必要與俄羅斯加強合作。當今世界，中俄與美歐可以說勢均力敵，只要中國全力支持俄羅斯，即使美國糾集整個西方陣營，也佔不了便宜。相反，如果中國選擇袖手旁觀，任由俄羅斯被美西方擊敗和瓦解，中國接下來的處境必定更孤立、更兇險。這個道理淺顯易懂，北京當局不可能不明白，也不可能無所作為。

日前中國新任外長秦剛應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，重申中俄關係的基礎為不結盟、不對抗、不針對第三方，同時也再次強調中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。表面上這次通話似乎沒有甚麼特別，不過是重申既有立場，實際上背後應有更特殊的意義，或者說雙方應有更深入的協調。理由很簡單，如果只是為了重申既有立場，俄方沒有必要主動致電中方。

早前俄羅斯軍方運輸機多次往返中國，引起美方諸多猜測，更揚言一旦中國協助俄羅斯規避制裁，將付出代價云云。這能嚇唬誰？這些年美國對中國從來沒有客氣過，幾乎所有招數都用盡，難道代價還少嗎？再說，美西方可以堂而皇之支援烏克蘭，為何其他國家就不能支持俄羅斯？如果說俄羅斯是侵略者，美國入侵那麼多國家又如何解釋？

根據逆向思維法，美國愈是害怕中俄聯手，中俄就愈有必要聯手。有人擔心這會激怒美國而遭到報復，其實即使中國不支持俄國，也同樣會遭到美國打壓，與其被各個擊破，何不合作抗敵。有些中國人總是一廂情願，以為對美國示好，就能獲得善意回應。殊不知這根本是與虎謀皮，中國已被美國視為最大戰略對手，不管如何低聲下氣，都不會令對方收手。君不見，美國眾議院新任議長麥卡錫正密謀竄訪台灣，擺明再次挑釁中方，但華府反而要求中方遵守美方在俄烏問題上的紅線，這不是欺人太甚嗎？你不仁，我不義，美國以台制華，中國為何不能聯俄抗美？