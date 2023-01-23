新一份財政預算案即將發表，市民都關注會否再派消費券。雖云香港正逐步走出疫境，失業率有所改善，但一般市民依然感到生活艱難，尤其兩電飛擒大咬式勁加電費，必然會帶動其他物價上升，更不必說基層市民生活捉襟見肘。再派消費券一來可提振經濟，二來可為疫後香港沖喜，三來市民必然歡迎，根本就是順應時勢和民意之舉。

詎料一項難得獲市民及商界讚好的德政，竟然有政客反對。消息指，政黨對派發消費券意見不一，有政黨支持繼續派發，也有政黨在閉門諮詢時指出，擔心對政府財政造成太大壓力，建議不要再派，認為要投資中長期，讓經濟持續增長，才有更多資源支援市民云云。

說的比唱的還好聽，但何謂中長期投資？是否要等十多廿年後才見到成效？市民連眼前生活也顧不掂，十多廿年後究竟是何光景，真是天知曉！何況投資未來和派消費券根本沒有衝突，儘管預料今個財政年度有過千億元財赤，但對於港府近萬億元儲備只是九牛一毛，為何不能兩者同時兼顧？二揀一到底是何道理？

香港就是有一班不食人間煙火的政客和官員，他們高薪厚祿，生活離地，完全不知民間疾苦。「涸轍之鮒」的教訓是甚麼，請這班尊貴的議員回家溫一溫書吧。現在百廢不興，一切都在重新起步階段，去年12月綜合消費物價指數已按年上升2%，較11月的1.8%升幅為高，當中以電力、燃氣及水按年上升14.7%最誇張。今年的通脹肯定沒有最高，只有更高。其實反對派消費券的政客何必在閉門會議才發言，何不光明正大在公眾面前提出來？好歹讓市民知道所持理據是甚麼，也好歹讓市民記住下次投票是否還要投給這些堅離地城主。