去年，中國內地出現了罕見的人口負增長，2022年跟2021年比較，總人口減少了85萬人。不少反華評論者聞訊，忙不迭以此說事，指內地快將失去人口紅利，發展前景不容樂觀，世界第一人口大國的地位，中國很快會被印度取代，這場龍象之爭，必然是以象勝龍敗告終。

反華者看問題未免太簡單，未來的變數太多，禍福很難一言以斷，說不定30年後回看今天，中國會慶幸人口的增速，能夠在最適當的時候開始減緩呢。

幾年前，身邊一位精明的學者朋友跟我說，再過20年，恐怕目前70%在大學教授的知識都會沒用，因為人工智能（AI）急速發展，很多學問與技能可以由AI取代，不少人將要失業。觀乎近年的趨勢，這位朋友的預言愈來愈接近事實，就以本欄這類時事評論為例，由AI撰寫跟由人類撰寫的水平，已經相差不大，尤其是在英語世界，估計不消多久，不少時評工作都可以由AI代勞。至於將來的體力勞動工作，更加可以由機械人完全代替。

中國AI及機械人的技術發展處於世界前列，將來很多工作不必再由人手操持，這也意味着，中國未必再需要保持人口高速增長。若然社會風氣轉變了，人們不再想養育太多孩子，社會也不須為此而憂。說不定將來人口愈多，反而造成失業大軍愈盛，對社會未必是好事。至於在未來的世代，人口老齡化也不一定是大隱患，如今不少耄耋長者，仍然是精神奕奕，一樣可以具生產能力。要是當真年老體衰，將來也可以由機械人充當看護，對長者們的照料一樣能夠妥貼。科技發展一日千里，今日人類想預言30年後社會的吉凶禍福，恐怕是言之尚早。