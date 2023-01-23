新西蘭總理阿德恩日前在毫無預警下，以無精力完成另一個任期為由宣布請辭，由於消息來得突然，被形容是為紐國政壇投下震撼彈。阿德恩在公布消息時，特別強調請辭不涉及任何秘密醜聞，這反而有點此地無銀的嫌疑，令事件平添想像空間。

正如傳媒盤點阿德恩的從政生涯，無不提到2019年新西蘭基督城清真寺發生大型槍擊案，遇難者多達50人，但她快速應變，果斷將事件定性為恐襲，戴上穆斯林女性頭巾前往慰問民眾，又推動立法加強槍械管制，表現獲得高度評價。此外，阿德恩在2018年未婚誕下女兒，不但成為新西蘭首位放產假的總理，更在分娩後約3個月，帶同襁褓中的女兒出席聯合國大會。試問這樣一個無懼恐怖勢力與世俗眼光、敢於活出新時代女性政治家風範的阿德恩，到頭來竟然說辭職不幹，好去照顧4歲女兒和結婚，這樣的人物性格未免太不統一了吧？

撇開「權力是最絕頂的春藥」，阿德恩17歲便加入工黨，大學修讀公共關係與政治科學，2008年首次為工黨參選國會議員便成功當選，政途一帆風順，甚至坐上了總理寶座，姑且當她竟然可以對「權力春藥」不上癮，但要數她遇到甚麼打擊、際遇，可足以令一個對政治如此着迷之人毅然急流勇退，難道是上月在國會與反對派辯論期間，未熄咪下罵對方是「傲慢的笨蛋」？抑或是作為「五眼聯盟」成員的新西蘭，在阿德恩領導下竟堅持獨立外交政策，還表示期待與中國合作，惹怒了聯盟中的老大哥，招致了一些不便言明的煩惱呢？

有評論指阿德恩辭職，可以讓工黨重新定位，但民意調查顯示工黨支持率大不如前，阿德恩卻仍是新西蘭最受歡迎的政治領袖，這種重新定位若非有內情，便真教人摸不着頭腦了。